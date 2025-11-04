БиржаDEX+
Lol Guy ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LOL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LOL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LOL туралы толығырақ

LOL Баға туралы ақпарат

LOL деген не

LOL Ресми веб-сайт

LOL Токеномикасы

LOL Баға болжамы

Lol Guy Логотип

Lol Guy Баға (LOL)

Листингтен жойылды

1 LOL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00015008
$0.00015008$0.00015008
-8.70%1D
mexc
USD
Lol Guy (LOL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:19:50 (UTC+8)

Lol Guy (LOL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113496
$ 0.00113496$ 0.00113496

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-8.76%

-7.87%

-7.87%

Lol Guy (LOL) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде LOL мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LOL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00113496, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LOL соңғы бір сағатта -0.40% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.76%, ал соңғы 7 күнде -7.87% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Lol Guy (LOL) Нарықтық ақпарат

$ 149.79K
$ 149.79K$ 149.79K

--
----

$ 149.79K
$ 149.79K$ 149.79K

998.05M
998.05M 998.05M

998,050,730.844636
998,050,730.844636 998,050,730.844636

Lol Guy нарықтық капитализациясы $ 149.79K, тәуліктік сауда көлемі --. LOL айналымдағы мөлшері 998.05M, жалпы мөлшері 998050730.844636. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 149.79K.

Lol Guy (LOL) Баға тарихы USD

Бүгін, Lol Guy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Lol Guy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Lol Guy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Lol Guy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.76%
30 күн$ 0-48.90%
60 күн$ 0-75.25%
90 күн$ 0--

Lol Guy (LOL) деген не

The LOL Guy, a rage comic character, was created in MS Paint and posted on 4chan’s /b/ board on June 14, 2010, in a thread declaring it a meme. It gained early viral traction on Reddit’s r/f7u12 subreddit, receiving over 155 upvotes on June 18, 2010. In 2024, the $LOL meme coin, inspired by LOL Guy, was first LOL Guy launched on the Solana blockchain through PumpFun. Now the $LOL community is forming and growing around this coin.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Lol Guy (LOL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Lol Guy Баға болжамы (USD)

Lol Guy (LOL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Lol Guy (LOL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Lol Guy.

Қазір Lol Guy баға болжамын тексеріңіз!

LOL - жергілікті валюталарға

Lol Guy (LOL) токеномикасы

Lol Guy (LOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LOL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Lol Guy (LOL) туралы басқа сұрақтар

Lol Guy (LOL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LOL бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LOL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LOL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Lol Guy үшін нарықтық капитализация қандай?
LOL үшін нарықтық капитализация: $ 149.79K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LOL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LOL айналымдағы ұсынысы: 998.05M USD.
LOL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LOL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00113496 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LOL бағасы қандай болды?
LOL 0 USD ATL бағасына жетті.
LOL үшін сауда көлемі қандай?
LOL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LOL өседі ме?
LOL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LOL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:19:50 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

