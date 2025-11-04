Lol Guy (LOL) Баға болжамы (USD)
Lol Guy үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта LOL қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.
* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.
Lol Guy 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)
Сіздің болжамыңызға сәйкес, Lol Guy 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.Lol Guy (LOL) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)
Сіздің болжамыңызға сәйкес, Lol Guy 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.Lol Guy (LOL) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)
Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға LOL $ 0, ал өсу қарқыны 10.25%.Lol Guy (LOL) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)
Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға LOL $ 0, ал өсу қарқыны 15.76%.Lol Guy (LOL) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)
Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға LOL $ 0 және өсу қарқыны 21.55%.Lol Guy (LOL) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)
Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға LOL $ 0 және өсу қарқыны 27.63%.Lol Guy (LOL) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)
2040 жылы Lol Guy бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.Lol Guy (LOL) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)
2050 жылы Lol Guy бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.
- 2025$ 00.00%
- 2026$ 05.00%
- 2027$ 010.25%
- 2028$ 015.76%
- 2029$ 021.55%
- 2030$ 027.63%
- 2031$ 034.01%
- 2032$ 040.71%
- 2033$ 047.75%
- 2034$ 055.13%
- 2035$ 062.89%
- 2036$ 071.03%
- 2037$ 079.59%
- 2038$ 088.56%
- 2039$ 097.99%
- 2040$ 0107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Lol Guy бағасы туралы болжам
- November 4, 2025(Бүгін)$ 00.00%
- November 5, 2025(Ертең)$ 00.01%
- November 11, 2025(Осы аптада)$ 00.10%
- December 4, 2025(30 күн)$ 00.41%
November 5, 2025(Ертең) үшін,
November 11, 2025(Осы аптада) дейін,
Алдағы 30 күнге қарасақ, LOL үшін болжалды баға
Ағымдағы Lol Guy баға статистикасы
--
--
Lol Guy Тарихи баға
Lol Guy нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Lol Guy ағымдағы бағасы — 0 USD. Lol Guy(LOL) айналымдағы мөлшері —
- 24 сағат-16.29%$ 0$ 0$ 0
- 7 күн-4.41%$ 0$ 0.000277$ 0.000103
- 30 күн-49.87%$ 0$ 0.000277$ 0.000103
Соңғы 24 сағатта, Lol Guy токені
Соңғы 7 күнде, Lol Guy токені саудаланған ең жоғары баға
Өткен айда, Lol Guy токені
Lol Guy (LOL) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?
Lol Guy бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген LOL токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.
Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Lol Guy бағаларын көрсетуі мүмкін.
Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль LOL токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.
Әртүрлі нарықтық жағдайлар Lol Guy бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.
Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың LOL болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.
Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар
Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:
Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.
Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.
Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін LOL импульсін бағалайды.
Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Lol Guy болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.
LOL бағасын болжау неліктен маңызды?
LOL Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:
Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.
Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.
Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.
Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.
Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.
Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.
Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.
Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):
Дисклеймер
Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.
Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.
Lol Guy, Сіздің көңіл-күйіңіз қандай?
- Өте бұқалы
- Бұқалы
- Бейтарап
- Аюлық
- Өте аю
Ең танымал токендер
Бүгінгі таңдағы ең танымал токендердің баға болжамдарын табыңыз.
Ең көп саудаланған токендер
Ең жоғары сауда көлемі бар токен нарығының болжамдарын зерттеңіз.
Жаңа қосылған токендер
Тізімге жаңа енген токендердің баға болжамдарын бірінші болып біліңіз.
Үздік табыс иелері
24 сағаттағы ең көп өсім көрсеткендердің баға болжамын зерттеңіз.