IoTAI ағымдағы бағасы: 0.00791622 USD. Нақты уақыттағы IOTAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IOTAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

IoTAI Баға (IOTAI)

1 IOTAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00790487
$0.00790487
-15.30%1D
IoTAI (IOTAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
IoTAI (IOTAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00788357
$ 0.00788357
24 сағаттық төмен
$ 0.00941836
$ 0.00941836
24 сағаттық жоғары

$ 0.00788357
$ 0.00788357

$ 0.00941836
$ 0.00941836

$ 0.04887246
$ 0.04887246

$ 0.00293688
$ 0.00293688

-6.55%

-15.18%

-27.15%

-27.15%

IoTAI (IOTAI) нақты уақыттағы баға $0.00791622. Соңғы 24 сағат ішінде IOTAI мен $ 0.00788357 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00941836 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. IOTAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04887246, ал ең төменгісі — $ 0.00293688.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, IOTAI соңғы бір сағатта -6.55% өзгерді, 24 сағат ішінде -15.18%, ал соңғы 7 күнде -27.15% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

IoTAI (IOTAI) Нарықтық ақпарат

$ 790.46K
$ 790.46K

--
--

$ 790.46K
$ 790.46K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

IoTAI нарықтық капитализациясы $ 790.46K, тәуліктік сауда көлемі --. IOTAI айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 790.46K.

IoTAI (IOTAI) Баға тарихы USD

Бүгін, IoTAI - USD баға өзгерісі $ -0.001416994493719483 болды.
Соңғы 30 күнде IoTAI - USD баға өзгерісі $ -0.0044369162 болды.
Соңғы 60 күнде IoTAI - USD баға өзгерісі $ -0.0044314081 болды.
Соңғы 90 күнде IoTAI - USD баға өзгерісі $ -0.002337014897902992 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.001416994493719483-15.18%
30 күн$ -0.0044369162-56.04%
60 күн$ -0.0044314081-55.97%
90 күн$ -0.002337014897902992-22.79%

IoTAI (IOTAI) деген не

IoTAI is a cutting-edge ecosystem that fuses Blockchain, Artificial Intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT) to create a decentralized, intelligent, and automated aggregator. It’s a decentralized exchange aggregator that uses real-time AI analysis to find the best trading routes across Ethereum-based DEXs, reducing gas fees and improving execution efficiency by up to 50% or even higher.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

IoTAI (IOTAI) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

IoTAI Баға болжамы (USD)

IoTAI (IOTAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін IoTAI (IOTAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: IoTAI.

Қазір IoTAI баға болжамын тексеріңіз!

IOTAI - жергілікті валюталарға

IoTAI (IOTAI) токеномикасы

IoTAI (IOTAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. IOTAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: IoTAI (IOTAI) туралы басқа сұрақтар

IoTAI (IOTAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі IOTAI бағасы — 0.00791622 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
IOTAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
IOTAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00791622. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
IoTAI үшін нарықтық капитализация қандай?
IOTAI үшін нарықтық капитализация: $ 790.46K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
IOTAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
IOTAI айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
IOTAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
IOTAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04887246 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) IOTAI бағасы қандай болды?
IOTAI 0.00293688 USD ATL бағасына жетті.
IOTAI үшін сауда көлемі қандай?
IOTAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл IOTAI өседі ме?
IOTAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін IOTAI баға болжамын қарап көріңіз.
IoTAI (IOTAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

