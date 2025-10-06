БиржаDEX+
River ағымдағы бағасы: 7.419 USD. Нақты уақыттағы RIVER-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RIVER баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RIVER туралы толығырақ

RIVER Баға туралы ақпарат

RIVER деген не

RIVER Whitepaper

RIVER Ресми веб-сайт

RIVER Токеномикасы

RIVER Баға болжамы

RIVER Тарих

RIVER Сатып алу нұсқаулығы

RIVER фиатқа айырбастау

RIVER Спот

RIVER USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

River Логотип

River бағасы(RIVER)

1 RIVER-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$7.419
$7.419
+0.73%1D
USD
River (RIVER) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:05:45 (UTC+8)

River (RIVER) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 6.9318
$ 6.9318
24 сағаттық төмен
$ 8.4711
$ 8.4711
24 сағаттық жоғары

$ 6.9318
$ 6.9318

$ 8.4711
$ 8.4711

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792

+0.33%

+0.73%

+3.84%

+3.84%

River (RIVER) нақты уақыттағы баға $ 7.419. Соңғы 24 сағат ішінде RIVER мен $ 6.9318 аралығында сауда жасалып, ал $ 8.4711 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RIVER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 10.246419991222751, ал ең төменгісі — $ 1.137662800262792.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RIVER соңғы бір сағатта +0.33% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.73%, ал соңғы 7 күнде +3.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

River (RIVER) Нарықтық ақпарат

No.259

$ 145.41M
$ 145.41M

$ 618.46K
$ 618.46K

$ 741.90M
$ 741.90M

19.60M
19.60M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

19.60%

ETH

River нарықтық капитализациясы $ 145.41M, тәуліктік сауда көлемі $ 618.46K. RIVER айналымдағы мөлшері 19.60M, жалпы мөлшері 100000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 741.90M.

River (RIVER) Баға тарихы USD

River Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.053766+0.73%
30 күн$ +4.8066+183.99%
60 күн$ +6.919+1,383.80%
90 күн$ +6.919+1,383.80%
Бүгінгі River бағасының өзгеруі

Бүгін RIVER өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.053766 (+0.73%) өзгерісін тіркеді.

River 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +4.8066 (+183.99%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

River 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда RIVER $ +6.919 (+1,383.80%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

River 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +6.919 (+1,383.80%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

River (RIVER) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

River Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

River (RIVER) деген не

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен River инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін RIVER стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін River біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің River сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

River Баға болжамы (USD)

River (RIVER) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін River (RIVER) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: River.

Қазір River баға болжамын тексеріңіз!

River (RIVER) токеномикасы

River (RIVER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RIVER токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады River (RIVER)

River қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы River оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

RIVER - жергілікті валюталарға

1 River(RIVER)-ден VND-ге
195,230.985
1 River(RIVER)-ден AUD-ге
A$11.35107
1 River(RIVER)-ден GBP-ге
5.63844
1 River(RIVER)-ден EUR-ге
6.38034
1 River(RIVER)-ден USD-ге
$7.419
1 River(RIVER)-ден MYR-ге
RM31.08561
1 River(RIVER)-ден TRY-ге
311.89476
1 River(RIVER)-ден JPY-ге
¥1,142.526
1 River(RIVER)-ден ARS-ге
ARS$10,878.25713
1 River(RIVER)-ден RUB-ге
600.34548
1 River(RIVER)-ден INR-ге
658.21368
1 River(RIVER)-ден IDR-ге
Rp123,649.95054
1 River(RIVER)-ден PHP-ге
435.56949
1 River(RIVER)-ден EGP-ге
￡E.350.1768
1 River(RIVER)-ден BRL-ге
R$39.69165
1 River(RIVER)-ден CAD-ге
C$10.3866
1 River(RIVER)-ден BDT-ге
905.41476
1 River(RIVER)-ден NGN-ге
10,721.04852
1 River(RIVER)-ден COP-ге
$28,644.759
1 River(RIVER)-ден ZAR-ге
R.128.57127
1 River(RIVER)-ден UAH-ге
311.89476
1 River(RIVER)-ден TZS-ге
T.Sh.18,228.483
1 River(RIVER)-ден VES-ге
Bs1,639.599
1 River(RIVER)-ден CLP-ге
$6,966.441
1 River(RIVER)-ден PKR-ге
Rs2,097.49968
1 River(RIVER)-ден KZT-ге
3,896.53299
1 River(RIVER)-ден THB-ге
฿240.96912
1 River(RIVER)-ден TWD-ге
NT$229.2471
1 River(RIVER)-ден AED-ге
د.إ27.22773
1 River(RIVER)-ден CHF-ге
Fr5.9352
1 River(RIVER)-ден HKD-ге
HK$57.64563
1 River(RIVER)-ден AMD-ге
֏2,838.13845
1 River(RIVER)-ден MAD-ге
.د.م69.07089
1 River(RIVER)-ден MXN-ге
$137.02893
1 River(RIVER)-ден SAR-ге
ريال27.82125
1 River(RIVER)-ден ETB-ге
Br1,132.28778
1 River(RIVER)-ден KES-ге
KSh958.08966
1 River(RIVER)-ден JOD-ге
د.أ5.260071
1 River(RIVER)-ден PLN-ге
27.37611
1 River(RIVER)-ден RON-ге
лв32.71779
1 River(RIVER)-ден SEK-ге
kr70.33212
1 River(RIVER)-ден BGN-ге
лв12.53811
1 River(RIVER)-ден HUF-ге
Ft2,494.56456
1 River(RIVER)-ден CZK-ге
156.5409
1 River(RIVER)-ден KWD-ге
د.ك2.277633
1 River(RIVER)-ден ILS-ге
24.11175
1 River(RIVER)-ден BOB-ге
Bs51.41367
1 River(RIVER)-ден AZN-ге
12.6123
1 River(RIVER)-ден TJS-ге
SM68.40318
1 River(RIVER)-ден GEL-ге
20.10549
1 River(RIVER)-ден AOA-ге
Kz6,762.93783
1 River(RIVER)-ден BHD-ге
.د.ب2.796963
1 River(RIVER)-ден BMD-ге
$7.419
1 River(RIVER)-ден DKK-ге
kr48.07512
1 River(RIVER)-ден HNL-ге
L195.04551
1 River(RIVER)-ден MUR-ге
340.82886
1 River(RIVER)-ден NAD-ге
$128.3487
1 River(RIVER)-ден NOK-ге
kr75.15447
1 River(RIVER)-ден NZD-ге
$12.98325
1 River(RIVER)-ден PAB-ге
B/.7.419
1 River(RIVER)-ден PGK-ге
K31.23399
1 River(RIVER)-ден QAR-ге
ر.ق27.07935
1 River(RIVER)-ден RSD-ге
дин.755.47677
1 River(RIVER)-ден UZS-ге
soʻm88,321.41444
1 River(RIVER)-ден ALL-ге
L623.196
1 River(RIVER)-ден ANG-ге
ƒ13.28001
1 River(RIVER)-ден AWG-ге
ƒ13.28001
1 River(RIVER)-ден BBD-ге
$14.838
1 River(RIVER)-ден BAM-ге
KM12.53811
1 River(RIVER)-ден BIF-ге
Fr21,878.631
1 River(RIVER)-ден BND-ге
$9.6447
1 River(RIVER)-ден BSD-ге
$7.419
1 River(RIVER)-ден JMD-ге
$1,190.60112
1 River(RIVER)-ден KHR-ге
29,795.14914
1 River(RIVER)-ден KMF-ге
Fr3,160.494
1 River(RIVER)-ден LAK-ге
161,282.60547
1 River(RIVER)-ден LKR-ге
රු2,258.41779
1 River(RIVER)-ден MDL-ге
L125.52948
1 River(RIVER)-ден MGA-ге
Ar33,418.8855
1 River(RIVER)-ден MOP-ге
P59.352
1 River(RIVER)-ден MVR-ге
113.5107
1 River(RIVER)-ден MWK-ге
MK12,857.8689
1 River(RIVER)-ден MZN-ге
MT474.0741
1 River(RIVER)-ден NPR-ге
रु1,052.90448
1 River(RIVER)-ден PYG-ге
52,615.548
1 River(RIVER)-ден RWF-ге
Fr10,779.807
1 River(RIVER)-ден SBD-ге
$61.05837
1 River(RIVER)-ден SCR-ге
101.12097
1 River(RIVER)-ден SRD-ге
$287.8572
1 River(RIVER)-ден SVC-ге
$64.84206
1 River(RIVER)-ден SZL-ге
L128.3487
1 River(RIVER)-ден TMT-ге
m25.9665
1 River(RIVER)-ден TND-ге
د.ت21.923145
1 River(RIVER)-ден TTD-ге
$50.22663
1 River(RIVER)-ден UGX-ге
Sh25,847.796
1 River(RIVER)-ден XAF-ге
Fr4,221.411
1 River(RIVER)-ден XCD-ге
$20.0313
1 River(RIVER)-ден XOF-ге
Fr4,221.411
1 River(RIVER)-ден XPF-ге
Fr764.157
1 River(RIVER)-ден BWP-ге
P99.56298
1 River(RIVER)-ден BZD-ге
$14.91219
1 River(RIVER)-ден CVE-ге
$710.22087
1 River(RIVER)-ден DJF-ге
Fr1,320.582
1 River(RIVER)-ден DOP-ге
$477.70941
1 River(RIVER)-ден DZD-ге
د.ج970.55358
1 River(RIVER)-ден FJD-ге
$16.84113
1 River(RIVER)-ден GNF-ге
Fr64,508.205
1 River(RIVER)-ден GTQ-ге
Q56.82954
1 River(RIVER)-ден GYD-ге
$1,551.75804
1 River(RIVER)-ден ISK-ге
kr934.794

River Ресурс

River тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми River веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: River туралы басқа сұрақтар

River (RIVER) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RIVER бағасы — 7.419 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RIVER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RIVER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 7.419. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
River үшін нарықтық капитализация қандай?
RIVER үшін нарықтық капитализация: $ 145.41M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RIVER үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RIVER айналымдағы ұсынысы: 19.60M USD.
RIVER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RIVER барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 10.246419991222751 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RIVER бағасы қандай болды?
RIVER 1.137662800262792 USD ATL бағасына жетті.
RIVER үшін сауда көлемі қандай?
RIVER үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 618.46K USD.
Биыл RIVER өседі ме?
RIVER биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RIVER баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:05:45 (UTC+8)

River (RIVER) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

RIVER-ден USD-ге калькуляторы

Сома

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 7.419 USD

RIVER-мен саудалаңыз

RIVER/USDT
$7.419
$7.419
+0.49%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

$105,572.90

$3,583.37

$166.61

$0.9375

$1.0000

$105,572.90

$3,583.37

$166.61

$2.3292

$981.59

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0757

$0.4001

$0.07419

$0.0757

$0.0000005592

$0.0001200

$0.000000000164

