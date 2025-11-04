БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Guardian Token ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GUARDIAN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GUARDIAN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Guardian Token ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GUARDIAN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GUARDIAN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GUARDIAN туралы толығырақ

GUARDIAN Баға туралы ақпарат

GUARDIAN деген не

GUARDIAN Whitepaper

GUARDIAN Ресми веб-сайт

GUARDIAN Токеномикасы

GUARDIAN Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Guardian Token Логотип

Guardian Token Баға (GUARDIAN)

Листингтен жойылды

1 GUARDIAN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00052084
$0.00052084$0.00052084
-8.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Guardian Token (GUARDIAN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:55:50 (UTC+8)

Guardian Token (GUARDIAN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

-8.19%

-8.73%

-8.73%

Guardian Token (GUARDIAN) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде GUARDIAN мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GUARDIAN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GUARDIAN соңғы бір сағатта -0.42% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.19%, ал соңғы 7 күнде -8.73% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Guardian Token (GUARDIAN) Нарықтық ақпарат

$ 309.02K
$ 309.02K$ 309.02K

--
----

$ 309.02K
$ 309.02K$ 309.02K

593.31M
593.31M 593.31M

593,308,389.030029
593,308,389.030029 593,308,389.030029

Guardian Token нарықтық капитализациясы $ 309.02K, тәуліктік сауда көлемі --. GUARDIAN айналымдағы мөлшері 593.31M, жалпы мөлшері 593308389.030029. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 309.02K.

Guardian Token (GUARDIAN) Баға тарихы USD

Бүгін, Guardian Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Guardian Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Guardian Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Guardian Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.19%
30 күн$ 0-29.85%
60 күн$ 0-27.00%
90 күн$ 0--

Guardian Token (GUARDIAN) деген не

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Guardian Token (GUARDIAN) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Guardian Token Баға болжамы (USD)

Guardian Token (GUARDIAN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Guardian Token (GUARDIAN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Guardian Token.

Қазір Guardian Token баға болжамын тексеріңіз!

GUARDIAN - жергілікті валюталарға

Guardian Token (GUARDIAN) токеномикасы

Guardian Token (GUARDIAN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GUARDIAN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Guardian Token (GUARDIAN) туралы басқа сұрақтар

Guardian Token (GUARDIAN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GUARDIAN бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GUARDIAN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GUARDIAN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Guardian Token үшін нарықтық капитализация қандай?
GUARDIAN үшін нарықтық капитализация: $ 309.02K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GUARDIAN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GUARDIAN айналымдағы ұсынысы: 593.31M USD.
GUARDIAN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GUARDIAN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GUARDIAN бағасы қандай болды?
GUARDIAN 0 USD ATL бағасына жетті.
GUARDIAN үшін сауда көлемі қандай?
GUARDIAN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GUARDIAN өседі ме?
GUARDIAN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GUARDIAN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:55:50 (UTC+8)

Guardian Token (GUARDIAN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,127.07
$107,127.07$107,127.07

+1.30%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,634.97
$3,634.97$3,634.97

+1.28%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.19
$167.19$167.19

+0.26%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9506
$0.9506$0.9506

+0.94%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,127.07
$107,127.07$107,127.07

+1.30%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,634.97
$3,634.97$3,634.97

+1.28%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.19
$167.19$167.19

+0.26%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3312
$2.3312$2.3312

+0.18%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$996.92
$996.92$996.92

+1.70%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0721
$0.0721$0.0721

+44.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1717
$0.1717$0.1717

-42.76%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000100
$0.000100$0.000100

+354.54%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03730
$0.03730$0.03730

+273.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001885
$0.0000000000001885$0.0000000000001885

+88.50%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1486
$0.1486$0.1486

+60.12%