Goldn ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GOLDN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GOLDN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Goldn ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GOLDN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GOLDN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GOLDN туралы толығырақ

GOLDN Баға туралы ақпарат

GOLDN деген не

GOLDN Ресми веб-сайт

GOLDN Токеномикасы

GOLDN Баға болжамы

Goldn Логотип

Goldn Баға (GOLDN)

Листингтен жойылды

1 GOLDN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00085103
-18.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Goldn (GOLDN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:06:16 (UTC+8)

Goldn (GOLDN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0.00106431
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0.00106431
$ 0.00218317
$ 0
-1.03%

-18.65%

-21.98%

-21.98%

Goldn (GOLDN) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде GOLDN мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00106431 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GOLDN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00218317, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GOLDN соңғы бір сағатта -1.03% өзгерді, 24 сағат ішінде -18.65%, ал соңғы 7 күнде -21.98% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Goldn (GOLDN) Нарықтық ақпарат

$ 11.92M
--
$ 11.92M
14.00B
14,000,000,000.0
Goldn нарықтық капитализациясы $ 11.92M, тәуліктік сауда көлемі --. GOLDN айналымдағы мөлшері 14.00B, жалпы мөлшері 14000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 11.92M.

Goldn (GOLDN) Баға тарихы USD

Бүгін, Goldn - USD баға өзгерісі $ -0.000195173657458208 болды.
Соңғы 30 күнде Goldn - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Goldn - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Goldn - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000195173657458208-18.65%
30 күн$ 0-31.93%
60 күн$ 0-56.60%
90 күн$ 0--

Goldn (GOLDN) деген не

We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.

We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.

Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.

Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Goldn (GOLDN) Ресурс

Ресми веб-сайт

Goldn Баға болжамы (USD)

Goldn (GOLDN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Goldn (GOLDN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Goldn.

Қазір Goldn баға болжамын тексеріңіз!

GOLDN - жергілікті валюталарға

Goldn (GOLDN) токеномикасы

Goldn (GOLDN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GOLDN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Goldn (GOLDN) туралы басқа сұрақтар

Goldn (GOLDN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GOLDN бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GOLDN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GOLDN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Goldn үшін нарықтық капитализация қандай?
GOLDN үшін нарықтық капитализация: $ 11.92M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GOLDN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GOLDN айналымдағы ұсынысы: 14.00B USD.
GOLDN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GOLDN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00218317 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GOLDN бағасы қандай болды?
GOLDN 0 USD ATL бағасына жетті.
GOLDN үшін сауда көлемі қандай?
GOLDN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GOLDN өседі ме?
GOLDN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GOLDN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:06:16 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

