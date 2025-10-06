БиржаDEX+
MultiBank Group (MBG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
MultiBank Group (MBG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.6507
$ 0.6507$ 0.6507
24 сағаттық төмен
$ 0.9
$ 0.9$ 0.9
24 сағаттық жоғары

$ 0.6507
$ 0.6507$ 0.6507

$ 0.9
$ 0.9$ 0.9

$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275

$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526

+4.10%

-5.45%

+25.82%

+25.82%

MultiBank Group (MBG) нақты уақыттағы баға $ 0.7854. Соңғы 24 сағат ішінде MBG мен $ 0.6507 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.9 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MBG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.6915943417368275, ал ең төменгісі — $ 0.36701751283509526.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MBG соңғы бір сағатта +4.10% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.45%, ал соңғы 7 күнде +25.82% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MultiBank Group (MBG) Нарықтық ақпарат

No.3253

--
----

$ 4.35M
$ 4.35M$ 4.35M

$ 785.40M
$ 785.40M$ 785.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

MultiBank Group нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 4.35M. MBG айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 785.40M.

MultiBank Group (MBG) Баға тарихы USD

MultiBank Group Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.045197-5.45%
30 күн$ -0.2963-27.40%
60 күн$ -0.7218-47.90%
90 күн$ -1.644-67.68%
Бүгінгі MultiBank Group бағасының өзгеруі

Бүгін MBG өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.045197 (-5.45%) өзгерісін тіркеді.

MultiBank Group 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.2963 (-27.40%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

MultiBank Group 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда MBG $ -0.7218 (-47.90%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

MultiBank Group 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -1.644 (-67.68%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

MultiBank Group (MBG) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

MultiBank Group Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

MultiBank Group (MBG) деген не

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

MultiBank Group MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен MultiBank Group инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін MBG стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін MultiBank Group біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің MultiBank Group сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

MultiBank Group Баға болжамы (USD)

MultiBank Group (MBG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MultiBank Group (MBG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MultiBank Group.

Қазір MultiBank Group баға болжамын тексеріңіз!

MultiBank Group (MBG) токеномикасы

MultiBank Group (MBG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MBG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы MultiBank Group оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

MultiBank Group Ресурс

MultiBank Group тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми MultiBank Group веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: MultiBank Group туралы басқа сұрақтар

MultiBank Group (MBG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MBG бағасы — 0.7854 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MBG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MBG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.7854. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MultiBank Group үшін нарықтық капитализация қандай?
MBG үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MBG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MBG айналымдағы ұсынысы: -- USD.
MBG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MBG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.6915943417368275 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MBG бағасы қандай болды?
MBG 0.36701751283509526 USD ATL бағасына жетті.
MBG үшін сауда көлемі қандай?
MBG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 4.35M USD.
Биыл MBG өседі ме?
MBG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MBG баға болжамын қарап көріңіз.
MultiBank Group (MBG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?
October 6, 2025

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну
October 6, 2025

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ
October 5, 2025

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

