Figure Heloc ағымдағы бағасы: 1.01 USD. Нақты уақыттағы FIGR_HELOC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FIGR_HELOC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FIGR_HELOC туралы толығырақ

FIGR_HELOC Баға туралы ақпарат

FIGR_HELOC деген не

FIGR_HELOC Whitepaper

FIGR_HELOC Ресми веб-сайт

FIGR_HELOC Токеномикасы

FIGR_HELOC Баға болжамы

Figure Heloc Логотип

Figure Heloc Баға (FIGR_HELOC)

Листингтен жойылды

1 FIGR_HELOC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.01
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Figure Heloc (FIGR_HELOC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:02:30 (UTC+8)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.01
24 сағаттық төмен
$ 1.01
24 сағаттық жоғары

$ 1.01
$ 1.01
$ 1.37
$ 0.155357
0.00%

0.00%

+1.03%

+1.03%

Figure Heloc (FIGR_HELOC) нақты уақыттағы баға $1.01. Соңғы 24 сағат ішінде FIGR_HELOC мен $ 1.01 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.01 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FIGR_HELOC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.37, ал ең төменгісі — $ 0.155357.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FIGR_HELOC соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде +1.03% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Нарықтық ақпарат

$ 13.52B
--
$ 13.52B
13.39B
13,388,517,687.169
Figure Heloc нарықтық капитализациясы $ 13.52B, тәуліктік сауда көлемі --. FIGR_HELOC айналымдағы мөлшері 13.39B, жалпы мөлшері 13388517687.169. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 13.52B.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Баға тарихы USD

Бүгін, Figure Heloc - USD баға өзгерісі $ 0.0 болды.
Соңғы 30 күнде Figure Heloc - USD баға өзгерісі $ +0.0009231400 болды.
Соңғы 60 күнде Figure Heloc - USD баға өзгерісі $ +0.0127166070 болды.
Соңғы 90 күнде Figure Heloc - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0.00.00%
30 күн$ +0.0009231400+0.09%
60 күн$ +0.0127166070+1.26%
90 күн$ 0--

Figure Heloc (FIGR_HELOC) деген не

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Figure Heloc Баға болжамы (USD)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Figure Heloc (FIGR_HELOC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Figure Heloc.

Қазір Figure Heloc баға болжамын тексеріңіз!

FIGR_HELOC - жергілікті валюталарға

Figure Heloc (FIGR_HELOC) токеномикасы

Figure Heloc (FIGR_HELOC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FIGR_HELOC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Figure Heloc (FIGR_HELOC) туралы басқа сұрақтар

Figure Heloc (FIGR_HELOC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FIGR_HELOC бағасы — 1.01 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FIGR_HELOC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FIGR_HELOC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.01. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Figure Heloc үшін нарықтық капитализация қандай?
FIGR_HELOC үшін нарықтық капитализация: $ 13.52B USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FIGR_HELOC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FIGR_HELOC айналымдағы ұсынысы: 13.39B USD.
FIGR_HELOC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FIGR_HELOC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.37 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FIGR_HELOC бағасы қандай болды?
FIGR_HELOC 0.155357 USD ATL бағасына жетті.
FIGR_HELOC үшін сауда көлемі қандай?
FIGR_HELOC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FIGR_HELOC өседі ме?
FIGR_HELOC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FIGR_HELOC баға болжамын қарап көріңіз.
Figure Heloc (FIGR_HELOC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

