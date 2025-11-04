БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
DFDV Staked SOL ағымдағы бағасы: 174.71 USD. Нақты уақыттағы DFDVSOL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DFDVSOL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!DFDV Staked SOL ағымдағы бағасы: 174.71 USD. Нақты уақыттағы DFDVSOL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DFDVSOL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DFDVSOL туралы толығырақ

DFDVSOL Баға туралы ақпарат

DFDVSOL деген не

DFDVSOL Ресми веб-сайт

DFDVSOL Токеномикасы

DFDVSOL Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

DFDV Staked SOL Логотип

DFDV Staked SOL Баға (DFDVSOL)

Листингтен жойылды

1 DFDVSOL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$174.71
$174.71$174.71
-4.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:58:26 (UTC+8)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 172.6
$ 172.6$ 172.6
24 сағаттық төмен
$ 183.43
$ 183.43$ 183.43
24 сағаттық жоғары

$ 172.6
$ 172.6$ 172.6

$ 183.43
$ 183.43$ 183.43

$ 259.77
$ 259.77$ 259.77

$ 150.48
$ 150.48$ 150.48

+1.14%

-4.17%

-15.80%

-15.80%

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) нақты уақыттағы баға $174.71. Соңғы 24 сағат ішінде DFDVSOL мен $ 172.6 аралығында сауда жасалып, ал $ 183.43 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DFDVSOL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 259.77, ал ең төменгісі — $ 150.48.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DFDVSOL соңғы бір сағатта +1.14% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.17%, ал соңғы 7 күнде -15.80% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Нарықтық ақпарат

$ 102.82M
$ 102.82M$ 102.82M

--
----

$ 102.82M
$ 102.82M$ 102.82M

588.52K
588.52K 588.52K

588,522.456784015
588,522.456784015 588,522.456784015

DFDV Staked SOL нарықтық капитализациясы $ 102.82M, тәуліктік сауда көлемі --. DFDVSOL айналымдағы мөлшері 588.52K, жалпы мөлшері 588522.456784015. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 102.82M.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Баға тарихы USD

Бүгін, DFDV Staked SOL - USD баға өзгерісі $ -7.6147184732276 болды.
Соңғы 30 күнде DFDV Staked SOL - USD баға өзгерісі $ -44.5847340880 болды.
Соңғы 60 күнде DFDV Staked SOL - USD баға өзгерісі $ -32.6499445680 болды.
Соңғы 90 күнде DFDV Staked SOL - USD баға өзгерісі $ +6.35821349320476 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -7.6147184732276-4.17%
30 күн$ -44.5847340880-25.51%
60 күн$ -32.6499445680-18.68%
90 күн$ +6.35821349320476+3.78%

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) деген не

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Ресурс

Ресми веб-сайт

DFDV Staked SOL Баға болжамы (USD)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін DFDV Staked SOL (DFDVSOL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: DFDV Staked SOL.

Қазір DFDV Staked SOL баға болжамын тексеріңіз!

DFDVSOL - жергілікті валюталарға

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) токеномикасы

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DFDVSOL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: DFDV Staked SOL (DFDVSOL) туралы басқа сұрақтар

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DFDVSOL бағасы — 174.71 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DFDVSOL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DFDVSOL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 174.71. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
DFDV Staked SOL үшін нарықтық капитализация қандай?
DFDVSOL үшін нарықтық капитализация: $ 102.82M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DFDVSOL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DFDVSOL айналымдағы ұсынысы: 588.52K USD.
DFDVSOL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DFDVSOL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 259.77 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DFDVSOL бағасы қандай болды?
DFDVSOL 150.48 USD ATL бағасына жетті.
DFDVSOL үшін сауда көлемі қандай?
DFDVSOL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DFDVSOL өседі ме?
DFDVSOL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DFDVSOL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:58:26 (UTC+8)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,751.27
$106,751.27$106,751.27

+0.94%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,622.87
$3,622.87$3,622.87

+0.94%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.61
$168.61$168.61

+1.12%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9683
$0.9683$0.9683

+2.82%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,751.27
$106,751.27$106,751.27

+0.94%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,622.87
$3,622.87$3,622.87

+0.94%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.61
$168.61$168.61

+1.12%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3761
$2.3761$2.3761

+2.11%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.38
$997.38$997.38

+1.75%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0804
$0.0804$0.0804

+60.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06330
$0.06330$0.06330

+533.00%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002494
$0.0000000000002494$0.0000000000002494

+149.40%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008755
$0.0000008755$0.0000008755

+119.86%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000252
$0.0000252$0.0000252

+92.36%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000043
$0.000043$0.000043

+95.45%