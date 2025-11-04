DFDV Staked SOL Баға (DFDVSOL)
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) нақты уақыттағы баға $174.71. Соңғы 24 сағат ішінде DFDVSOL мен $ 172.6 аралығында сауда жасалып, ал $ 183.43 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DFDVSOL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 259.77, ал ең төменгісі — $ 150.48.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DFDVSOL соңғы бір сағатта +1.14% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.17%, ал соңғы 7 күнде -15.80% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
DFDV Staked SOL нарықтық капитализациясы $ 102.82M, тәуліктік сауда көлемі --. DFDVSOL айналымдағы мөлшері 588.52K, жалпы мөлшері 588522.456784015. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 102.82M.
Бүгін, DFDV Staked SOL - USD баға өзгерісі $ -7.6147184732276 болды.
Соңғы 30 күнде DFDV Staked SOL - USD баға өзгерісі $ -44.5847340880 болды.
Соңғы 60 күнде DFDV Staked SOL - USD баға өзгерісі $ -32.6499445680 болды.
Соңғы 90 күнде DFDV Staked SOL - USD баға өзгерісі $ +6.35821349320476 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -7.6147184732276
|-4.17%
|30 күн
|$ -44.5847340880
|-25.51%
|60 күн
|$ -32.6499445680
|-18.68%
|90 күн
|$ +6.35821349320476
|+3.78%
DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.
Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады.
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
