Caesar ағымдағы бағасы: 0.00913511 USD. Нақты уақыттағы CAESAR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CAESAR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CAESAR туралы толығырақ

CAESAR Баға туралы ақпарат

CAESAR деген не

CAESAR Ресми веб-сайт

CAESAR Токеномикасы

CAESAR Баға болжамы

Caesar Логотип

Caesar Баға (CAESAR)

Листингтен жойылды

1 CAESAR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00901374
$0.00901374
-8.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Caesar (CAESAR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:49:58 (UTC+8)

Caesar (CAESAR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00899259
$ 0.00899259
24 сағаттық төмен
$ 0.01015199
$ 0.01015199
24 сағаттық жоғары

$ 0.00899259
$ 0.00899259

$ 0.01015199
$ 0.01015199

$ 0.02986281
$ 0.02986281

$ 0.00704573
$ 0.00704573

-0.97%

-6.80%

-11.64%

-11.64%

Caesar (CAESAR) нақты уақыттағы баға $0.00913511. Соңғы 24 сағат ішінде CAESAR мен $ 0.00899259 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01015199 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CAESAR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02986281, ал ең төменгісі — $ 0.00704573.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CAESAR соңғы бір сағатта -0.97% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.80%, ал соңғы 7 күнде -11.64% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Caesar (CAESAR) Нарықтық ақпарат

$ 9.03M
$ 9.03M

--
--

$ 9.03M
$ 9.03M

1000.00M
1000.00M

999,999,894.3282104
999,999,894.3282104

Caesar нарықтық капитализациясы $ 9.03M, тәуліктік сауда көлемі --. CAESAR айналымдағы мөлшері 1000.00M, жалпы мөлшері 999999894.3282104. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.03M.

Caesar (CAESAR) Баға тарихы USD

Бүгін, Caesar - USD баға өзгерісі $ -0.000667078914420058 болды.
Соңғы 30 күнде Caesar - USD баға өзгерісі $ -0.0031013323 болды.
Соңғы 60 күнде Caesar - USD баға өзгерісі $ -0.0040662612 болды.
Соңғы 90 күнде Caesar - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000667078914420058-6.80%
30 күн$ -0.0031013323-33.94%
60 күн$ -0.0040662612-44.51%
90 күн$ 0--

Caesar (CAESAR) деген не

Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.

Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Caesar (CAESAR) Ресурс

Ресми веб-сайт

Caesar Баға болжамы (USD)

Caesar (CAESAR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Caesar (CAESAR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Caesar.

Қазір Caesar баға болжамын тексеріңіз!

CAESAR - жергілікті валюталарға

Caesar (CAESAR) токеномикасы

Caesar (CAESAR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CAESAR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Caesar (CAESAR) туралы басқа сұрақтар

Caesar (CAESAR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CAESAR бағасы — 0.00913511 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CAESAR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CAESAR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00913511. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Caesar үшін нарықтық капитализация қандай?
CAESAR үшін нарықтық капитализация: $ 9.03M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CAESAR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CAESAR айналымдағы ұсынысы: 1000.00M USD.
CAESAR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CAESAR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02986281 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CAESAR бағасы қандай болды?
CAESAR 0.00704573 USD ATL бағасына жетті.
CAESAR үшін сауда көлемі қандай?
CAESAR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CAESAR өседі ме?
CAESAR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CAESAR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:49:58 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,499.67

$3,609.27

$168.19

$0.9635

$1.0001

