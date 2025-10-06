БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
OHO PLUS ағымдағы бағасы: 0.462154 USD. Нақты уақыттағы OHO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OHO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!OHO PLUS ағымдағы бағасы: 0.462154 USD. Нақты уақыттағы OHO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OHO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

OHO туралы толығырақ

OHO Баға туралы ақпарат

OHO деген не

OHO Whitepaper

OHO Ресми веб-сайт

OHO Токеномикасы

OHO Баға болжамы

OHO Тарих

OHO Сатып алу нұсқаулығы

OHO фиатқа айырбастау

OHO Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

OHO PLUS Логотип

OHO PLUS бағасы(OHO)

1 OHO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.462097
$0.462097$0.462097
-2.39%1D
USD
OHO PLUS (OHO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:52:35 (UTC+8)

OHO PLUS (OHO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.431864
$ 0.431864$ 0.431864
24 сағаттық төмен
$ 0.475818
$ 0.475818$ 0.475818
24 сағаттық жоғары

$ 0.431864
$ 0.431864$ 0.431864

$ 0.475818
$ 0.475818$ 0.475818

--
----

--
----

-1.39%

-2.39%

-11.42%

-11.42%

OHO PLUS (OHO) нақты уақыттағы баға $ 0.462154. Соңғы 24 сағат ішінде OHO мен $ 0.431864 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.475818 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. OHO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, OHO соңғы бір сағатта -1.39% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.39%, ал соңғы 7 күнде -11.42% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

OHO PLUS (OHO) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 238.42K
$ 238.42K$ 238.42K

$ 77.64M
$ 77.64M$ 77.64M

--
----

168,000,000
168,000,000 168,000,000

BSC

OHO PLUS нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 238.42K. OHO айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 168000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 77.64M.

OHO PLUS (OHO) Баға тарихы USD

OHO PLUS Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.01131454-2.39%
30 күн$ -0.027407-5.60%
60 күн$ +0.461154+46,115.40%
90 күн$ +0.461154+46,115.40%
Бүгінгі OHO PLUS бағасының өзгеруі

Бүгін OHO өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.01131454 (-2.39%) өзгерісін тіркеді.

OHO PLUS 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.027407 (-5.60%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

OHO PLUS 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда OHO $ +0.461154 (+46,115.40%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

OHO PLUS 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.461154 (+46,115.40%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

OHO PLUS (OHO) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

OHO PLUS Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

OHO PLUS (OHO) деген не

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

OHO PLUS MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен OHO PLUS инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін OHO стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін OHO PLUS біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің OHO PLUS сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

OHO PLUS Баға болжамы (USD)

OHO PLUS (OHO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін OHO PLUS (OHO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: OHO PLUS.

Қазір OHO PLUS баға болжамын тексеріңіз!

OHO PLUS (OHO) токеномикасы

OHO PLUS (OHO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. OHO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады OHO PLUS (OHO)

OHO PLUS қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы OHO PLUS оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

OHO - жергілікті валюталарға

1 OHO PLUS(OHO)-ден VND-ге
12,161.58251
1 OHO PLUS(OHO)-ден AUD-ге
A$0.70709562
1 OHO PLUS(OHO)-ден GBP-ге
0.35123704
1 OHO PLUS(OHO)-ден EUR-ге
0.39745244
1 OHO PLUS(OHO)-ден USD-ге
$0.462154
1 OHO PLUS(OHO)-ден MYR-ге
RM1.93642526
1 OHO PLUS(OHO)-ден TRY-ге
19.42895416
1 OHO PLUS(OHO)-ден JPY-ге
¥71.171716
1 OHO PLUS(OHO)-ден ARS-ге
ARS$676.64891448
1 OHO PLUS(OHO)-ден RUB-ге
37.25885548
1 OHO PLUS(OHO)-ден INR-ге
41.00230288
1 OHO PLUS(OHO)-ден IDR-ге
Rp7,702.56358564
1 OHO PLUS(OHO)-ден PHP-ге
27.15616904
1 OHO PLUS(OHO)-ден EGP-ге
￡E.21.80904726
1 OHO PLUS(OHO)-ден BRL-ге
R$2.47714544
1 OHO PLUS(OHO)-ден CAD-ге
C$0.6470156
1 OHO PLUS(OHO)-ден BDT-ге
56.40127416
1 OHO PLUS(OHO)-ден NGN-ге
667.84950232
1 OHO PLUS(OHO)-ден COP-ге
$1,784.376594
1 OHO PLUS(OHO)-ден ZAR-ге
R.8.00912882
1 OHO PLUS(OHO)-ден UAH-ге
19.42895416
1 OHO PLUS(OHO)-ден TZS-ге
T.Sh.1,135.512378
1 OHO PLUS(OHO)-ден VES-ге
Bs102.136034
1 OHO PLUS(OHO)-ден CLP-ге
$434.42476
1 OHO PLUS(OHO)-ден PKR-ге
Rs130.66017888
1 OHO PLUS(OHO)-ден KZT-ге
242.72790234
1 OHO PLUS(OHO)-ден THB-ге
฿15.01076192
1 OHO PLUS(OHO)-ден TWD-ге
NT$14.28518014
1 OHO PLUS(OHO)-ден AED-ге
د.إ1.69610518
1 OHO PLUS(OHO)-ден CHF-ге
Fr0.3697232
1 OHO PLUS(OHO)-ден HKD-ге
HK$3.59093658
1 OHO PLUS(OHO)-ден AMD-ге
֏176.7970127
1 OHO PLUS(OHO)-ден MAD-ге
.د.م4.30265374
1 OHO PLUS(OHO)-ден MXN-ге
$8.54060592
1 OHO PLUS(OHO)-ден SAR-ге
ريال1.7330775
1 OHO PLUS(OHO)-ден ETB-ге
Br70.53394348
1 OHO PLUS(OHO)-ден KES-ге
KSh59.68256756
1 OHO PLUS(OHO)-ден JOD-ге
د.أ0.327667186
1 OHO PLUS(OHO)-ден PLN-ге
1.70534826
1 OHO PLUS(OHO)-ден RON-ге
лв2.03809914
1 OHO PLUS(OHO)-ден SEK-ге
kr4.38121992
1 OHO PLUS(OHO)-ден BGN-ге
лв0.78104026
1 OHO PLUS(OHO)-ден HUF-ге
Ft155.65808874
1 OHO PLUS(OHO)-ден CZK-ге
9.76993556
1 OHO PLUS(OHO)-ден KWD-ге
د.ك0.141881278
1 OHO PLUS(OHO)-ден ILS-ге
1.50662204
1 OHO PLUS(OHO)-ден BOB-ге
Bs3.20272722
1 OHO PLUS(OHO)-ден AZN-ге
0.7856618
1 OHO PLUS(OHO)-ден TJS-ге
SM4.26105988
1 OHO PLUS(OHO)-ден GEL-ге
1.25243734
1 OHO PLUS(OHO)-ден AOA-ге
Kz421.28572178
1 OHO PLUS(OHO)-ден BHD-ге
.د.ب0.174232058
1 OHO PLUS(OHO)-ден BMD-ге
$0.462154
1 OHO PLUS(OHO)-ден DKK-ге
kr2.99475792
1 OHO PLUS(OHO)-ден HNL-ге
L12.15002866
1 OHO PLUS(OHO)-ден MUR-ге
21.23135476
1 OHO PLUS(OHO)-ден NAD-ге
$7.9952642
1 OHO PLUS(OHO)-ден NOK-ге
kr4.68162002
1 OHO PLUS(OHO)-ден NZD-ге
$0.8087695
1 OHO PLUS(OHO)-ден PAB-ге
B/.0.462154
1 OHO PLUS(OHO)-ден PGK-ге
K1.94566834
1 OHO PLUS(OHO)-ден QAR-ге
ر.ق1.6868621
1 OHO PLUS(OHO)-ден RSD-ге
дин.47.06114182
1 OHO PLUS(OHO)-ден UZS-ге
soʻm5,501.83245304
1 OHO PLUS(OHO)-ден ALL-ге
L38.820936
1 OHO PLUS(OHO)-ден ANG-ге
ƒ0.82725566
1 OHO PLUS(OHO)-ден AWG-ге
ƒ0.82725566
1 OHO PLUS(OHO)-ден BBD-ге
$0.924308
1 OHO PLUS(OHO)-ден BAM-ге
KM0.78104026
1 OHO PLUS(OHO)-ден BIF-ге
Fr1,362.892146
1 OHO PLUS(OHO)-ден BND-ге
$0.6008002
1 OHO PLUS(OHO)-ден BSD-ге
$0.462154
1 OHO PLUS(OHO)-ден JMD-ге
$74.16647392
1 OHO PLUS(OHO)-ден KHR-ге
1,856.03819324
1 OHO PLUS(OHO)-ден KMF-ге
Fr196.877604
1 OHO PLUS(OHO)-ден LAK-ге
10,046.82588602
1 OHO PLUS(OHO)-ден LKR-ге
රු140.68429914
1 OHO PLUS(OHO)-ден MDL-ге
L7.81964568
1 OHO PLUS(OHO)-ден MGA-ге
Ar2,081.772693
1 OHO PLUS(OHO)-ден MOP-ге
P3.697232
1 OHO PLUS(OHO)-ден MVR-ге
7.0709562
1 OHO PLUS(OHO)-ден MWK-ге
MK800.9590974
1 OHO PLUS(OHO)-ден MZN-ге
MT29.5316406
1 OHO PLUS(OHO)-ден NPR-ге
रु65.58889568
1 OHO PLUS(OHO)-ден PYG-ге
3,277.596168
1 OHO PLUS(OHO)-ден RWF-ге
Fr671.509762
1 OHO PLUS(OHO)-ден SBD-ге
$3.80352742
1 OHO PLUS(OHO)-ден SCR-ге
6.29915902
1 OHO PLUS(OHO)-ден SRD-ге
$17.9315752
1 OHO PLUS(OHO)-ден SVC-ге
$4.03922596
1 OHO PLUS(OHO)-ден SZL-ге
L7.9952642
1 OHO PLUS(OHO)-ден TMT-ге
m1.617539
1 OHO PLUS(OHO)-ден TND-ге
د.ت1.36566507
1 OHO PLUS(OHO)-ден TTD-ге
$3.12878258
1 OHO PLUS(OHO)-ден UGX-ге
Sh1,610.144536
1 OHO PLUS(OHO)-ден XAF-ге
Fr262.965626
1 OHO PLUS(OHO)-ден XCD-ге
$1.2478158
1 OHO PLUS(OHO)-ден XOF-ге
Fr262.965626
1 OHO PLUS(OHO)-ден XPF-ге
Fr47.601862
1 OHO PLUS(OHO)-ден BWP-ге
P6.20210668
1 OHO PLUS(OHO)-ден BZD-ге
$0.92892954
1 OHO PLUS(OHO)-ден CVE-ге
$44.24200242
1 OHO PLUS(OHO)-ден DJF-ге
Fr82.263412
1 OHO PLUS(OHO)-ден DOP-ге
$29.75809606
1 OHO PLUS(OHO)-ден DZD-ге
د.ج60.45898628
1 OHO PLUS(OHO)-ден FJD-ге
$1.04908958
1 OHO PLUS(OHO)-ден GNF-ге
Fr4,018.42903
1 OHO PLUS(OHO)-ден GTQ-ге
Q3.54009964
1 OHO PLUS(OHO)-ден GYD-ге
$96.66413064
1 OHO PLUS(OHO)-ден ISK-ге
kr58.231404

OHO PLUS Ресурс

OHO PLUS тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми OHO PLUS веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: OHO PLUS туралы басқа сұрақтар

OHO PLUS (OHO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі OHO бағасы — 0.462154 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
OHO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
OHO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.462154. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
OHO PLUS үшін нарықтық капитализация қандай?
OHO үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
OHO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
OHO айналымдағы ұсынысы: -- USD.
OHO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
OHO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) OHO бағасы қандай болды?
OHO -- USD ATL бағасына жетті.
OHO үшін сауда көлемі қандай?
OHO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 238.42K USD.
Биыл OHO өседі ме?
OHO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін OHO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:52:35 (UTC+8)

OHO PLUS (OHO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

OHO-ден USD-ге калькуляторы

Сома

OHO
OHO
USD
USD

1 OHO = 0.462154 USD

OHO-мен саудалаңыз

OHO/USDT
$0.462097
$0.462097$0.462097
-2.39%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$105,920.13
$105,920.13$105,920.13

-3.80%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,595.83
$3,595.83$3,595.83

-6.68%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.69
$166.69$166.69

-9.29%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9412
$0.9412$0.9412

-25.41%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$105,920.13
$105,920.13$105,920.13

-3.80%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,595.83
$3,595.83$3,595.83

-6.68%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.69
$166.69$166.69

-9.29%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3372
$2.3372$2.3372

-6.50%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$982.04
$982.04$982.04

-9.10%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0791
$0.0791$0.0791

+58.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05304
$0.05304$0.05304

+430.40%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.141368
$0.141368$0.141368

+118.78%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0791
$0.0791$0.0791

+58.20%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000762
$0.000000000762$0.000000000762

+75.17%

0G Логотип

0G

0G

$1.262
$1.262$1.262

+30.64%