OHO PLUS (OHO) Баға болжамы (USD)

OHO PLUS үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта OHO қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

OHO PLUS бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

OHO PLUS бағасын болжау
$0.451892
-2.03%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 06:08:13 (UTC+8)

OHO PLUS 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

OHO PLUS (OHO) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, OHO PLUS 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.451892 сауда бағасына жетуі мүмкін.

OHO PLUS (OHO) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, OHO PLUS 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.474486 сауда бағасына жетуі мүмкін.

OHO PLUS (OHO) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға OHO $ 0.498210, ал өсу қарқыны 10.25%.

OHO PLUS (OHO) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға OHO $ 0.523121, ал өсу қарқыны 15.76%.

OHO PLUS (OHO) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға OHO $ 0.549277 және өсу қарқыны 21.55%.

OHO PLUS (OHO) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға OHO $ 0.576741 және өсу қарқыны 27.63%.

OHO PLUS (OHO) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы OHO PLUS бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.939451 сауда бағасына жетуі мүмкін.

OHO PLUS (OHO) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы OHO PLUS бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 1.5302 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.451892
    0.00%
  • 2026
    $ 0.474486
    5.00%
  • 2027
    $ 0.498210
    10.25%
  • 2028
    $ 0.523121
    15.76%
  • 2029
    $ 0.549277
    21.55%
  • 2030
    $ 0.576741
    27.63%
  • 2031
    $ 0.605578
    34.01%
  • 2032
    $ 0.635857
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.667650
    47.75%
  • 2034
    $ 0.701032
    55.13%
  • 2035
    $ 0.736084
    62.89%
  • 2036
    $ 0.772888
    71.03%
  • 2037
    $ 0.811533
    79.59%
  • 2038
    $ 0.852109
    88.56%
  • 2039
    $ 0.894715
    97.99%
  • 2040
    $ 0.939451
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді OHO PLUS бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.451892
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.451953
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.452325
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.453749
    0.41%
Бүгінгі OHO PLUS (OHO) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі OHO үшін болжанған баға: $0.451892. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған OHO PLUS (OHO) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын OHO үшін баға туралы болжам: $0.451953. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы OHO PLUS (OHO) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, OHO үшін баға туралы болжам $0.452325 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

OHO PLUS (OHO) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, OHO үшін болжалды баға $0.453749 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы OHO PLUS баға статистикасы

$ 0.451892
-2.03%

--
--
$ 230.70K
--

Соңғы OHO бағасы $ 0.451892. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -2.03%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 230.70K.
Сонымен қатар, OHO айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

OHO PLUS (OHO) қалай сатып алуға болады

OHO сатып алмақшысыз ба? Енді OHO арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. OHO PLUS сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір OHO сатып алуды үйреніңіз

OHO PLUS Тарихи баға

OHO PLUS нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, OHO PLUS ағымдағы бағасы — 0.451653 USD. OHO PLUS(OHO) айналымдағы мөлшері — 0.00 OHO. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.04%
    $ -0.022494
    $ 0.475818
    $ 0.431864
  • 7 күн
    -0.13%
    $ -0.069566
    $ 0.521789
    $ 0.431864
  • 30 күн
    -0.07%
    $ -0.037325
    $ 0.580899
    $ 0.324308
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, OHO PLUS токені $-0.022494 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.04% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, OHO PLUS токені саудаланған ең жоғары баға $0.521789 және ең төмен баға $0.431864 болды. Ол -0.13% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд OHO нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, OHO PLUS токені -0.07% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.037325 көрсетеді. Бұл жақын арада OHO бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық OHO PLUS баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық OHO баға тарихын қарау.

OHO PLUS (OHO) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

OHO PLUS бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген OHO токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін OHO PLUS бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль OHO токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар OHO PLUS бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың OHO болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін OHO импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және OHO PLUS болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

OHO бағасын болжау неліктен маңызды?

OHO Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

OHO қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, OHO жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда OHO бағасы қандай болады?
OHO PLUS (OHO) баға болжау құралына сәйкес, болжамды OHO бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы OHO қанша тұрады?
1 OHO PLUS (OHO) бағасы бүгін $0.451892. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, OHO 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды OHO бағасы қандай?
OHO PLUS (OHO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 OHO болады.
2028 жылы болжамды OHO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, OHO PLUS (OHO) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды OHO бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, OHO PLUS (OHO) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы OHO қанша тұрады?
1 OHO PLUS (OHO) бағасы бүгін $0.451892. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, OHO 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған OHO баға болжамы қандай?
OHO PLUS (OHO) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 OHO болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 06:08:13 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.