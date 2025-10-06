БиржаDEX+
NETX туралы толығырақ

NETX Баға туралы ақпарат

NETX деген не

NETX Whitepaper

NETX Ресми веб-сайт

NETX Токеномикасы

NETX Баға болжамы

NETX Тарих

NETX Сатып алу нұсқаулығы

NETX фиатқа айырбастау

NETX Спот

NetX Логотип

NetX бағасы(NETX)

1 NETX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.7769
$0.7769$0.7769
-5.10%1D
USD
NetX (NETX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:48:39 (UTC+8)

NetX (NETX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.7192
$ 0.7192$ 0.7192
24 сағаттық төмен
$ 0.8288
$ 0.8288$ 0.8288
24 сағаттық жоғары

$ 0.7192
$ 0.7192$ 0.7192

$ 0.8288
$ 0.8288$ 0.8288

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666$ 1.9687184275031666

$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642$ 0.658241367627642

+3.85%

-5.10%

-2.86%

-2.86%

NetX (NETX) нақты уақыттағы баға $ 0.7766. Соңғы 24 сағат ішінде NETX мен $ 0.7192 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.8288 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NETX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.9687184275031666, ал ең төменгісі — $ 0.658241367627642.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NETX соңғы бір сағатта +3.85% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.10%, ал соңғы 7 күнде -2.86% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

NetX (NETX) Нарықтық ақпарат

No.1038

$ 12.66M
$ 12.66M$ 12.66M

$ 269.14K
$ 269.14K$ 269.14K

$ 15.53M
$ 15.53M$ 15.53M

16.30M
16.30M 16.30M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

81.50%

BSC

NetX нарықтық капитализациясы $ 12.66M, тәуліктік сауда көлемі $ 269.14K. NETX айналымдағы мөлшері 16.30M, жалпы мөлшері 20000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 15.53M.

NetX (NETX) Баға тарихы USD

NetX Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.041751-5.10%
30 күн$ -0.5328-40.70%
60 күн$ +0.2766+55.32%
90 күн$ +0.2766+55.32%
Бүгінгі NetX бағасының өзгеруі

Бүгін NETX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.041751 (-5.10%) өзгерісін тіркеді.

NetX 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.5328 (-40.70%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

NetX 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда NETX $ +0.2766 (+55.32%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

NetX 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.2766 (+55.32%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

NetX (NETX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

NetX Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

NetX (NETX) деген не

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен NetX инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін NETX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін NetX біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің NetX сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

NetX Баға болжамы (USD)

NetX (NETX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін NetX (NETX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: NetX.

Қазір NetX баға болжамын тексеріңіз!

NetX (NETX) токеномикасы

NetX (NETX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NETX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады NetX (NETX)

NetX қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы NetX оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

NETX - жергілікті валюталарға

1 NetX(NETX)-ден VND-ге
20,436.229
1 NetX(NETX)-ден AUD-ге
A$1.188198
1 NetX(NETX)-ден GBP-ге
0.590216
1 NetX(NETX)-ден EUR-ге
0.667876
1 NetX(NETX)-ден USD-ге
$0.7766
1 NetX(NETX)-ден MYR-ге
RM3.253954
1 NetX(NETX)-ден TRY-ге
32.648264
1 NetX(NETX)-ден JPY-ге
¥119.5964
1 NetX(NETX)-ден ARS-ге
ARS$1,137.035592
1 NetX(NETX)-ден RUB-ге
62.609492
1 NetX(NETX)-ден INR-ге
68.899952
1 NetX(NETX)-ден IDR-ге
Rp12,943.328156
1 NetX(NETX)-ден PHP-ге
45.633016
1 NetX(NETX)-ден EGP-ге
￡E.36.647754
1 NetX(NETX)-ден BRL-ге
R$4.162576
1 NetX(NETX)-ден CAD-ге
C$1.08724
1 NetX(NETX)-ден BDT-ге
94.776264
1 NetX(NETX)-ден NGN-ге
1,122.249128
1 NetX(NETX)-ден COP-ге
$2,998.4526
1 NetX(NETX)-ден ZAR-ге
R.13.458478
1 NetX(NETX)-ден UAH-ге
32.648264
1 NetX(NETX)-ден TZS-ге
T.Sh.1,908.1062
1 NetX(NETX)-ден VES-ге
Bs171.6286
1 NetX(NETX)-ден CLP-ге
$730.004
1 NetX(NETX)-ден PKR-ге
Rs219.560352
1 NetX(NETX)-ден KZT-ге
407.878086
1 NetX(NETX)-ден THB-ге
฿25.223968
1 NetX(NETX)-ден TWD-ге
NT$24.004706
1 NetX(NETX)-ден AED-ге
د.إ2.850122
1 NetX(NETX)-ден CHF-ге
Fr0.62128
1 NetX(NETX)-ден HKD-ге
HK$6.034182
1 NetX(NETX)-ден AMD-ге
֏297.08833
1 NetX(NETX)-ден MAD-ге
.د.م7.230146
1 NetX(NETX)-ден MXN-ге
$14.351568
1 NetX(NETX)-ден SAR-ге
ريال2.91225
1 NetX(NETX)-ден ETB-ге
Br118.524692
1 NetX(NETX)-ден KES-ге
KSh100.290124
1 NetX(NETX)-ден JOD-ге
د.أ0.5506094
1 NetX(NETX)-ден PLN-ге
2.865654
1 NetX(NETX)-ден RON-ге
лв3.424806
1 NetX(NETX)-ден SEK-ге
kr7.362168
1 NetX(NETX)-ден BGN-ге
лв1.312454
1 NetX(NETX)-ден HUF-ге
Ft261.566646
1 NetX(NETX)-ден CZK-ге
16.417324
1 NetX(NETX)-ден KWD-ге
د.ك0.2384162
1 NetX(NETX)-ден ILS-ге
2.531716
1 NetX(NETX)-ден BOB-ге
Bs5.381838
1 NetX(NETX)-ден AZN-ге
1.32022
1 NetX(NETX)-ден TJS-ге
SM7.160252
1 NetX(NETX)-ден GEL-ге
2.104586
1 NetX(NETX)-ден AOA-ге
Kz707.925262
1 NetX(NETX)-ден BHD-ге
.د.ب0.2927782
1 NetX(NETX)-ден BMD-ге
$0.7766
1 NetX(NETX)-ден DKK-ге
kr5.032368
1 NetX(NETX)-ден HNL-ге
L20.416814
1 NetX(NETX)-ден MUR-ге
35.677004
1 NetX(NETX)-ден NAD-ге
$13.43518
1 NetX(NETX)-ден NOK-ге
kr7.866958
1 NetX(NETX)-ден NZD-ге
$1.35905
1 NetX(NETX)-ден PAB-ге
B/.0.7766
1 NetX(NETX)-ден PGK-ге
K3.269486
1 NetX(NETX)-ден QAR-ге
ر.ق2.83459
1 NetX(NETX)-ден RSD-ге
дин.79.081178
1 NetX(NETX)-ден UZS-ге
soʻm9,245.236616
1 NetX(NETX)-ден ALL-ге
L65.2344
1 NetX(NETX)-ден ANG-ге
ƒ1.390114
1 NetX(NETX)-ден AWG-ге
ƒ1.390114
1 NetX(NETX)-ден BBD-ге
$1.5532
1 NetX(NETX)-ден BAM-ге
KM1.312454
1 NetX(NETX)-ден BIF-ге
Fr2,290.1934
1 NetX(NETX)-ден BND-ге
$1.00958
1 NetX(NETX)-ден BSD-ге
$0.7766
1 NetX(NETX)-ден JMD-ге
$124.628768
1 NetX(NETX)-ден KHR-ге
3,118.872196
1 NetX(NETX)-ден KMF-ге
Fr330.8316
1 NetX(NETX)-ден LAK-ге
16,882.608358
1 NetX(NETX)-ден LKR-ге
රු236.404806
1 NetX(NETX)-ден MDL-ге
L13.140072
1 NetX(NETX)-ден MGA-ге
Ar3,498.1947
1 NetX(NETX)-ден MOP-ге
P6.2128
1 NetX(NETX)-ден MVR-ге
11.88198
1 NetX(NETX)-ден MWK-ге
MK1,345.92546
1 NetX(NETX)-ден MZN-ге
MT49.62474
1 NetX(NETX)-ден NPR-ге
रु110.215072
1 NetX(NETX)-ден PYG-ге
5,507.6472
1 NetX(NETX)-ден RWF-ге
Fr1,128.3998
1 NetX(NETX)-ден SBD-ге
$6.391418
1 NetX(NETX)-ден SCR-ге
10.585058
1 NetX(NETX)-ден SRD-ге
$30.13208
1 NetX(NETX)-ден SVC-ге
$6.787484
1 NetX(NETX)-ден SZL-ге
L13.43518
1 NetX(NETX)-ден TMT-ге
m2.7181
1 NetX(NETX)-ден TND-ге
د.ت2.294853
1 NetX(NETX)-ден TTD-ге
$5.257582
1 NetX(NETX)-ден UGX-ге
Sh2,705.6744
1 NetX(NETX)-ден XAF-ге
Fr441.8854
1 NetX(NETX)-ден XCD-ге
$2.09682
1 NetX(NETX)-ден XOF-ге
Fr441.8854
1 NetX(NETX)-ден XPF-ге
Fr79.9898
1 NetX(NETX)-ден BWP-ге
P10.421972
1 NetX(NETX)-ден BZD-ге
$1.560966
1 NetX(NETX)-ден CVE-ге
$74.343918
1 NetX(NETX)-ден DJF-ге
Fr138.2348
1 NetX(NETX)-ден DOP-ге
$50.005274
1 NetX(NETX)-ден DZD-ге
د.ج101.594812
1 NetX(NETX)-ден FJD-ге
$1.762882
1 NetX(NETX)-ден GNF-ге
Fr6,752.537
1 NetX(NETX)-ден GTQ-ге
Q5.948756
1 NetX(NETX)-ден GYD-ге
$162.433656
1 NetX(NETX)-ден ISK-ге
kr97.8516

NetX Ресурс

NetX тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми NetX веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: NetX туралы басқа сұрақтар

NetX (NETX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NETX бағасы — 0.7766 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NETX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NETX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.7766. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
NetX үшін нарықтық капитализация қандай?
NETX үшін нарықтық капитализация: $ 12.66M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NETX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NETX айналымдағы ұсынысы: 16.30M USD.
NETX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NETX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.9687184275031666 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NETX бағасы қандай болды?
NETX 0.658241367627642 USD ATL бағасына жетті.
NETX үшін сауда көлемі қандай?
NETX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 269.14K USD.
Биыл NETX өседі ме?
NETX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NETX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:48:39 (UTC+8)

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

NETX-ден USD-ге калькуляторы

Сома

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0.7766 USD

NETX-мен саудалаңыз

NETX/USDT
$0.7769
$0.7769$0.7769
-5.09%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

