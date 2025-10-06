БиржаDEX+
Portal To Bitcoin ағымдағы бағасы: 0.02377 USD. Нақты уақыттағы PTB-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PTB баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Portal To Bitcoin ағымдағы бағасы: 0.02377 USD. Нақты уақыттағы PTB-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PTB баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Portal To Bitcoin Логотип

Portal To Bitcoin бағасы(PTB)

1 PTB-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02377
-16.77%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:00:04 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02355
24 сағаттық төмен
$ 0.03006
24 сағаттық жоғары

$ 0.02355
$ 0.03006
$ 0.08213221598557312
$ 0.023917348960866256
-8.16%

-16.77%

-22.73%

-22.73%

Portal To Bitcoin (PTB) нақты уақыттағы баға $ 0.02377. Соңғы 24 сағат ішінде PTB мен $ 0.02355 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.03006 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PTB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.08213221598557312, ал ең төменгісі — $ 0.023917348960866256.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PTB соңғы бір сағатта -8.16% өзгерді, 24 сағат ішінде -16.77%, ал соңғы 7 күнде -22.73% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Portal To Bitcoin (PTB) Нарықтық ақпарат

No.505

$ 41.29M
$ 89.08K
$ 199.67M
1.74B
8,400,000,000
5,258,400,000
20.68%

ETH

Portal To Bitcoin нарықтық капитализациясы $ 41.29M, тәуліктік сауда көлемі $ 89.08K. PTB айналымдағы мөлшері 1.74B, жалпы мөлшері 5258400000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 199.67M.

Portal To Bitcoin (PTB) Баға тарихы USD

Portal To Bitcoin Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0047894-16.77%
30 күн$ -0.03493-59.51%
60 күн$ -0.00624-20.80%
90 күн$ +0.01377+137.70%
Бүгінгі Portal To Bitcoin бағасының өзгеруі

Бүгін PTB өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0047894 (-16.77%) өзгерісін тіркеді.

Portal To Bitcoin 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.03493 (-59.51%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Portal To Bitcoin 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда PTB $ -0.00624 (-20.80%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Portal To Bitcoin 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.01377 (+137.70%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Portal To Bitcoin (PTB) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Portal To Bitcoin Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Portal To Bitcoin (PTB) деген не

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Portal To Bitcoin инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін PTB стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Portal To Bitcoin біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Portal To Bitcoin сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Portal To Bitcoin Баға болжамы (USD)

Portal To Bitcoin (PTB) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Portal To Bitcoin (PTB) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Portal To Bitcoin.

Қазір Portal To Bitcoin баға болжамын тексеріңіз!

Portal To Bitcoin (PTB) токеномикасы

Portal To Bitcoin (PTB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PTB токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Portal To Bitcoin (PTB)

Portal To Bitcoin қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Portal To Bitcoin оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

PTB - жергілікті валюталарға

1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден VND-ге
625.50755
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден AUD-ге
A$0.0363681
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден GBP-ге
0.0180652
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден EUR-ге
0.0204422
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден USD-ге
$0.02377
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден MYR-ге
RM0.0995963
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден TRY-ге
0.9992908
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден JPY-ге
¥3.66058
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден ARS-ге
ARS$34.8021324
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден RUB-ге
1.9163374
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден INR-ге
2.1088744
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден IDR-ге
Rp396.1665082
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден PHP-ге
1.3967252
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден EGP-ге
￡E.1.1217063
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден BRL-ге
R$0.1274072
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден CAD-ге
C$0.033278
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден BDT-ге
2.9008908
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден NGN-ге
34.3495516
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден COP-ге
$91.77597
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден ZAR-ге
R.0.4119341
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден UAH-ге
0.9992908
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден TZS-ге
T.Sh.58.40289
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден VES-ге
Bs5.25317
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден CLP-ге
$22.3438
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден PKR-ге
Rs6.7202544
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден KZT-ге
12.4842417
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден THB-ге
฿0.7720496
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден TWD-ге
NT$0.7347307
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден AED-ге
د.إ0.0872359
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден CHF-ге
Fr0.019016
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден HKD-ге
HK$0.1846929
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден AMD-ге
֏9.0932135
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден MAD-ге
.د.م0.2212987
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден MXN-ге
$0.4392696
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден SAR-ге
ريال0.0891375
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден ETB-ге
Br3.6277774
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден KES-ге
KSh3.0696578
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден JOD-ге
د.أ0.01685293
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден PLN-ге
0.0877113
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден RON-ге
лв0.1048257
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден SEK-ге
kr0.2253396
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден BGN-ге
лв0.0401713
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден HUF-ге
Ft8.0059737
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден CZK-ге
0.5024978
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден KWD-ге
د.ك0.00729739
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден ILS-ге
0.0774902
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден BOB-ге
Bs0.1647261
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден AZN-ге
0.040409
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден TJS-ге
SM0.2191594
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден GEL-ге
0.0644167
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден AOA-ге
Kz21.6680189
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден BHD-ге
.د.ب0.00896129
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден BMD-ге
$0.02377
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден DKK-ге
kr0.1540296
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден HNL-ге
L0.6249133
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден MUR-ге
1.0919938
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден NAD-ге
$0.411221
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден NOK-ге
kr0.2407901
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден NZD-ге
$0.0415975
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден PAB-ге
B/.0.02377
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден PGK-ге
K0.1000717
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден QAR-ге
ر.ق0.0867605
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден RSD-ге
дин.2.4204991
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден UZS-ге
soʻm282.9761452
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден ALL-ге
L1.99668
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден ANG-ге
ƒ0.0425483
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден AWG-ге
ƒ0.0425483
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден BBD-ге
$0.04754
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден BAM-ге
KM0.0401713
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден BIF-ге
Fr70.09773
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден BND-ге
$0.030901
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден BSD-ге
$0.02377
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден JMD-ге
$3.8146096
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден KHR-ге
95.4617462
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден KMF-ге
Fr10.12602
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден LAK-ге
516.7391201
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден LKR-ге
රු7.2358257
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден MDL-ге
L0.4021884
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден MGA-ге
Ar107.071965
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден MOP-ге
P0.19016
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден MVR-ге
0.363681
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден MWK-ге
MK41.195787
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден MZN-ге
MT1.518903
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден NPR-ге
रु3.3734384
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден PYG-ге
168.57684
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден RWF-ге
Fr34.53781
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден SBD-ге
$0.1956271
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден SCR-ге
0.3239851
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден SRD-ге
$0.922276
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден SVC-ге
$0.2077498
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден SZL-ге
L0.411221
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден TMT-ге
m0.083195
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден TND-ге
د.ت0.07024035
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден TTD-ге
$0.1609229
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден UGX-ге
Sh82.81468
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден XAF-ге
Fr13.52513
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден XCD-ге
$0.064179
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден XOF-ге
Fr13.52513
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден XPF-ге
Fr2.44831
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден BWP-ге
P0.3189934
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден BZD-ге
$0.0477777
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден CVE-ге
$2.2755021
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден DJF-ге
Fr4.23106
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден DOP-ге
$1.5305503
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден DZD-ге
د.ج3.1095914
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден FJD-ге
$0.0539579
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден GNF-ге
Fr206.68015
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден GTQ-ге
Q0.1820782
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден GYD-ге
$4.9717332
1 Portal To Bitcoin(PTB)-ден ISK-ге
kr2.99502

Portal To Bitcoin Ресурс

Portal To Bitcoin тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Portal To Bitcoin веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Portal To Bitcoin туралы басқа сұрақтар

Portal To Bitcoin (PTB) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PTB бағасы — 0.02377 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PTB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PTB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02377. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Portal To Bitcoin үшін нарықтық капитализация қандай?
PTB үшін нарықтық капитализация: $ 41.29M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PTB үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PTB айналымдағы ұсынысы: 1.74B USD.
PTB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PTB барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.08213221598557312 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PTB бағасы қандай болды?
PTB 0.023917348960866256 USD ATL бағасына жетті.
PTB үшін сауда көлемі қандай?
PTB үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 89.08K USD.
Биыл PTB өседі ме?
PTB биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PTB баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:00:04 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

