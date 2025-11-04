Everlyn AI (LYN) Баға болжамы (USD)

Everlyn AI үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта LYN қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Everlyn AI бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Everlyn AI бағасын болжау
$0.1023
+0.88%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:44:50 (UTC+8)

Everlyn AI 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Everlyn AI (LYN) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Everlyn AI 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.1023 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Everlyn AI (LYN) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Everlyn AI 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.107415 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Everlyn AI (LYN) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға LYN $ 0.112785, ал өсу қарқыны 10.25%.

Everlyn AI (LYN) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға LYN $ 0.118425, ал өсу қарқыны 15.76%.

Everlyn AI (LYN) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға LYN $ 0.124346 және өсу қарқыны 21.55%.

Everlyn AI (LYN) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға LYN $ 0.130563 және өсу қарқыны 27.63%.

Everlyn AI (LYN) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Everlyn AI бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.212674 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Everlyn AI (LYN) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Everlyn AI бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.346424 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.1023
    0.00%
  • 2026
    $ 0.107415
    5.00%
  • 2027
    $ 0.112785
    10.25%
  • 2028
    $ 0.118425
    15.76%
  • 2029
    $ 0.124346
    21.55%
  • 2030
    $ 0.130563
    27.63%
  • 2031
    $ 0.137091
    34.01%
  • 2032
    $ 0.143946
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.151143
    47.75%
  • 2034
    $ 0.158700
    55.13%
  • 2035
    $ 0.166635
    62.89%
  • 2036
    $ 0.174967
    71.03%
  • 2037
    $ 0.183716
    79.59%
  • 2038
    $ 0.192901
    88.56%
  • 2039
    $ 0.202547
    97.99%
  • 2040
    $ 0.212674
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Everlyn AI бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.1023
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.102314
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.102398
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.102720
    0.41%
Бүгінгі Everlyn AI (LYN) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі LYN үшін болжанған баға: $0.1023. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Everlyn AI (LYN) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын LYN үшін баға туралы болжам: $0.102314. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Everlyn AI (LYN) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, LYN үшін баға туралы болжам $0.102398 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Everlyn AI (LYN) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, LYN үшін болжалды баға $0.102720 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Everlyn AI баға статистикасы

$ 0.1023
$ 0.1023$ 0.1023

+0.88%

$ 26.15M
$ 26.15M$ 26.15M

255.64M
255.64M 255.64M

$ 576.87K
$ 576.87K$ 576.87K

--

Соңғы LYN бағасы $ 0.1023. Оның 24 сағаттағы өзгерісі +0.88%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 576.87K.
Сонымен қатар, LYN айналымдағы ұсынысы 255.64M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 26.15M.

Everlyn AI (LYN) қалай сатып алуға болады

LYN сатып алмақшысыз ба? Енді LYN арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Everlyn AI сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір LYN сатып алуды үйреніңіз

Everlyn AI Тарихи баға

Everlyn AI нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Everlyn AI ағымдағы бағасы — 0.1023 USD. Everlyn AI(LYN) айналымдағы мөлшері — 0.00 LYN. Бұл оған $26.15M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.00%
    $ -0.000699
    $ 0.1048
    $ 0.0937
  • 7 күн
    -0.24%
    $ -0.032799
    $ 0.1371
    $ 0.0937
  • 30 күн
    0.02%
    $ 0.002299
    $ 1.2824
    $ 0.0848
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Everlyn AI токені $-0.000699 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Everlyn AI токені саудаланған ең жоғары баға $0.1371 және ең төмен баға $0.0937 болды. Ол -0.24% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд LYN нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Everlyn AI токені 0.02% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.002299 көрсетеді. Бұл жақын арада LYN бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Everlyn AI баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық LYN баға тарихын қарау.

Everlyn AI (LYN) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Everlyn AI бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген LYN токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Everlyn AI бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль LYN токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Everlyn AI бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың LYN болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін LYN импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Everlyn AI болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

LYN бағасын болжау неліктен маңызды?

LYN Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

LYN қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, LYN жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда LYN бағасы қандай болады?
Everlyn AI (LYN) баға болжау құралына сәйкес, болжамды LYN бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы LYN қанша тұрады?
1 Everlyn AI (LYN) бағасы бүгін $0.1023. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LYN 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды LYN бағасы қандай?
Everlyn AI (LYN) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 LYN болады.
2028 жылы болжамды LYN бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Everlyn AI (LYN) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды LYN бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Everlyn AI (LYN) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы LYN қанша тұрады?
1 Everlyn AI (LYN) бағасы бүгін $0.1023. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LYN 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған LYN баға болжамы қандай?
Everlyn AI (LYN) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 LYN болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.