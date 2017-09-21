Chainlink (LINK) токеномикасы
Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.
Chainlink’s LINK token underpins the decentralized oracle network, serving as both a utility and incentive mechanism. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Token Standard: LINK is primarily an ERC-677 token on Ethereum, with bridges to other networks.
- Supply: The maximum supply is 1,000,000,000 LINK. There is no ongoing inflation; all tokens were minted at genesis.
Allocation Mechanism
While Chainlink has not officially disclosed a detailed initial allocation, third-party sources and on-chain data provide the following breakdown:
|Allocation Category
|Amount (LINK)
|% of Max Supply
|Notes
|Node Operators & Ecosystem
|350,000,000
|35%
|Used to subsidize node operations and ecosystem growth
|Token Sale (Public/Private)
|~350,000,000
|~35%
|Distributed via public and private sales (exact split varies by source)
|Team & Advisors
|~300,000,000
|~30%
|Allocated to founders, team, and advisors
Note: These figures are based on third-party research due to lack of official disclosure. Percentages may vary slightly across sources.
Usage and Incentive Mechanism
- Medium of Exchange: LINK is used to pay node operators for fulfilling data requests and executing off-chain computations.
- Staking: Tokenholders can stake LINK to provide security guarantees for oracle services. Stakers earn rewards sourced from the non-circulating supply.
- Node Subsidies: Node operators may receive LINK subsidies to incentivize reliable service.
- Alerting: Stakers can submit alerts (e.g., if a price feed is stale) and receive LINK rewards for successful alerts.
- Future Incentives: Chainlink BUILD program participants commit a portion of their native token supply to reward LINK stakers.
Locking Mechanism
- Staking Lockups: In Staking v0.2, users must observe a 28-day cooldown before withdrawing staked LINK, followed by a 7-day claim window.
- Reward Vesting: Accrued staking rewards are subject to a 90-day ramp-up period (e.g., 50% claimable after 45 days, 100% after 90 days).
- Node Operator Staking: Node operators must stake LINK to participate in certain data feeds (e.g., ETH/USD), earning rewards at a base rate (e.g., 4.5%).
Unlocking Time
- Staking Withdrawals: After the 28-day cooldown, staked LINK and rewards can be withdrawn during the 7-day claim window.
- Reward Unlocking: Staking rewards become fully claimable after 90 days.
- Team/Advisor Allocations: While not officially disclosed, industry standards suggest multi-year vesting with cliffs for team/advisor allocations.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|1B LINK minted at genesis, no ongoing inflation
|Allocation
|Node Operators & Ecosystem (35%), Token Sale (~35%), Team & Advisors (~30%)
|Usage
|Payment for data services, staking, node subsidies, alerting, future BUILD rewards
|Incentives
|Staking rewards, node operator rewards, alert rewards, BUILD program distributions
|Locking
|28-day cooldown for staking withdrawals, 90-day ramp-up for reward vesting
|Unlocking
|7-day claim window post-cooldown, rewards fully unlocked after 90 days
Additional Notes
- Staking Pool Limits: Staking v0.2 has a maximum deposit limit of 45 million LINK, with ~90.8% for community staking and ~9.2% for node operators.
- Minimum/Maximum Stake: Users can stake between 1 and 15,000 LINK per address.
- Delegation: All staked tokens are automatically delegated equally to all Chainlink nodes in the pool.
Chainlink’s tokenomics are designed to align incentives for node operators, stakers, and ecosystem participants, ensuring the security and reliability of its decentralized oracle network. The mechanisms for staking, rewards, and vesting are structured to promote long-term participation and network health.
Chainlink (LINK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Chainlink (LINK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LINK токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LINK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LINK токеномикасын түсінген болсаңыз, LINK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
