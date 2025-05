LINK

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

АтыLINK

ДәрежеNo.12

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0031%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)26.75%

Айналымдағы мөлшер657,099,970.4527867

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер1,000,000,000

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2017-09-21 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.0914 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға52.87608912,2021-05-10

Ең төменгі баға0.1262969970703125,2017-09-23

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.