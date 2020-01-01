Holo Token (HOT) токеномикасы

Holo Token (HOT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Holo Token (HOT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Holo Token (HOT) туралы ақпарат

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Ресми веб-сайт:
https://holochain.org/
Whitepaper:
https://holo.host/whitepapers/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2

Holo Token (HOT) токеномикасы мен бағасын талдау

Holo Token (HOT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
Жалпы қамтуы:
Айналымдағы қамту:
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
Қазіргі баға:
Holo Token (HOT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Holo Token (HOT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын HOT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша HOT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз HOT токеномикасын түсінген болсаңыз, HOT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай HOT сатып алуға болады

Портфеліңізге Holo Token (HOT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы HOT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Holo Token (HOT) бағасының тарихы

HOT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

HOT бағасының болжамы

HOT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HOT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.