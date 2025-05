HOT

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

ДәрежеNo.250

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер174,999,109,483.8257

Макс. мөлшер∞

Жалпы мөлшер177,619,433,541.14133

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.03156761,2021-04-05

Ең төменгі баға0.000218929983954,2020-03-13

Ашық блокчейнETH

