BIO Protocol (BIO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, BIO Protocol (BIO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
BIO Protocol (BIO) туралы ақпарат

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

https://bio.xyz
https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol
https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ

BIO Protocol (BIO) токеномикасы мен бағасын талдау

BIO Protocol (BIO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 271.28M
$ 271.28M$ 271.28M
Жалпы қамтуы:
$ 3.32B
$ 3.32B$ 3.32B
Айналымдағы қамту:
$ 1.67B
$ 1.67B$ 1.67B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 538.74M
$ 538.74M$ 538.74M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.0501
$ 1.0501$ 1.0501
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.04074391154989823
$ 0.04074391154989823$ 0.04074391154989823
Қазіргі баға:
$ 0.16227
$ 0.16227$ 0.16227

BIO Protocol (BIO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

BIO Protocol (BIO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BIO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BIO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BIO токеномикасын түсінген болсаңыз, BIO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.