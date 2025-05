BIO

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

АтыBIO

ДәрежеNo.269

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)1,16%

Айналымдағы мөлшер2.161.225.303,37

Макс. мөлшер3.320.000.000

Жалпы мөлшер3.320.000.000

Айналым жылдамдығы0.6509%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.922573910059997,2025-01-03

Ең төменгі баға0.04074391154989823,2025-04-16

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

