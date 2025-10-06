БиржаDEX+
Autonomi ағымдағы бағасы: 0.03127 USD. Нақты уақыттағы AUTONOMI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AUTONOMI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AUTONOMI туралы толығырақ

AUTONOMI Баға туралы ақпарат

AUTONOMI деген не

AUTONOMI Whitepaper

AUTONOMI Ресми веб-сайт

AUTONOMI Токеномикасы

AUTONOMI Баға болжамы

AUTONOMI Тарих

AUTONOMI Сатып алу нұсқаулығы

AUTONOMI фиатқа айырбастау

AUTONOMI Спот

Autonomi Логотип

Autonomi бағасы(AUTONOMI)

1 AUTONOMI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.03122
$0.03122$0.03122
-8.25%1D
USD
Autonomi (AUTONOMI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:46:44 (UTC+8)

Autonomi (AUTONOMI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0296
$ 0.0296$ 0.0296
24 сағаттық төмен
$ 0.03415
$ 0.03415$ 0.03415
24 сағаттық жоғары

$ 0.0296
$ 0.0296$ 0.0296

$ 0.03415
$ 0.03415$ 0.03415

$ 0.35756319057761676
$ 0.35756319057761676$ 0.35756319057761676

$ 0.032273844666293024
$ 0.032273844666293024$ 0.032273844666293024

+0.74%

-8.25%

-24.03%

-24.03%

Autonomi (AUTONOMI) нақты уақыттағы баға $ 0.03127. Соңғы 24 сағат ішінде AUTONOMI мен $ 0.0296 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.03415 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AUTONOMI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.35756319057761676, ал ең төменгісі — $ 0.032273844666293024.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AUTONOMI соңғы бір сағатта +0.74% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.25%, ал соңғы 7 күнде -24.03% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Autonomi (AUTONOMI) Нарықтық ақпарат

No.1470

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

$ 94.95K
$ 94.95K$ 94.95K

$ 37.52M
$ 37.52M$ 37.52M

136.64M
136.64M 136.64M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

ARB

Autonomi нарықтық капитализациясы $ 4.27M, тәуліктік сауда көлемі $ 94.95K. AUTONOMI айналымдағы мөлшері 136.64M, жалпы мөлшері 1200000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 37.52M.

Autonomi (AUTONOMI) Баға тарихы USD

Autonomi Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0028072-8.25%
30 күн$ -0.02378-43.20%
60 күн$ -0.02208-41.39%
90 күн$ -0.01772-36.18%
Бүгінгі Autonomi бағасының өзгеруі

Бүгін AUTONOMI өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0028072 (-8.25%) өзгерісін тіркеді.

Autonomi 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.02378 (-43.20%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Autonomi 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда AUTONOMI $ -0.02208 (-41.39%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Autonomi 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.01772 (-36.18%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Autonomi (AUTONOMI) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Autonomi Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Autonomi (AUTONOMI) деген не

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Autonomi MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Autonomi инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін AUTONOMI стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Autonomi біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Autonomi сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Autonomi Баға болжамы (USD)

Autonomi (AUTONOMI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Autonomi (AUTONOMI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Autonomi.

Қазір Autonomi баға болжамын тексеріңіз!

Autonomi (AUTONOMI) токеномикасы

Autonomi (AUTONOMI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AUTONOMI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Autonomi (AUTONOMI)

Autonomi қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Autonomi оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

AUTONOMI - жергілікті валюталарға

1 Autonomi(AUTONOMI)-ден VND-ге
822.87005
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден AUD-ге
A$0.0478431
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден GBP-ге
0.0237652
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден EUR-ге
0.0268922
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден USD-ге
$0.03127
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден MYR-ге
RM0.1310213
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден TRY-ге
1.3145908
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден JPY-ге
¥4.81558
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден ARS-ге
ARS$45.1876516
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден RUB-ге
2.5247398
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден INR-ге
2.7758379
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден IDR-ге
Rp521.1664582
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден PHP-ге
1.8380506
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден EGP-ге
￡E.1.4775075
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден BRL-ге
R$0.1672945
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден CAD-ге
C$0.043778
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден BDT-ге
3.8161908
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден NGN-ге
45.1876516
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден COP-ге
$120.73347
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден ZAR-ге
R.0.5422218
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден UAH-ге
1.3145908
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден TZS-ге
T.Sh.76.83039
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден VES-ге
Bs6.91067
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден CLP-ге
$29.3938
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден PKR-ге
Rs8.8406544
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден KZT-ге
16.4233167
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден THB-ге
฿1.0150242
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден TWD-ге
NT$0.9656176
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден AED-ге
د.إ0.1147609
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден CHF-ге
Fr0.025016
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден HKD-ге
HK$0.2429679
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден AMD-ге
֏11.9623385
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден MAD-ге
.د.م0.2911237
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден MXN-ге
$0.5781823
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден SAR-ге
ريال0.1172625
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден ETB-ге
Br4.7724274
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден KES-ге
KSh4.0382078
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден JOD-ге
د.أ0.02217043
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден PLN-ге
0.1153863
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден RON-ге
лв0.1379007
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден SEK-ге
kr0.2967523
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден BGN-ге
лв0.0528463
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден HUF-ге
Ft10.5248566
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден CZK-ге
0.6607351
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден KWD-ге
د.ك0.00959989
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден ILS-ге
0.1016275
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден BOB-ге
Bs0.2167011
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден AZN-ге
0.053159
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден TJS-ге
SM0.2883094
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден GEL-ге
0.0847417
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден AOA-ге
Kz28.5047939
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден BHD-ге
.د.ب0.01175752
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден BMD-ге
$0.03127
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден DKK-ге
kr0.2026296
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден HNL-ге
L0.8220883
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден MUR-ге
1.4365438
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден NAD-ге
$0.540971
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден NOK-ге
kr0.3170778
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден NZD-ге
$0.0547225
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден PAB-ге
B/.0.03127
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден PGK-ге
K0.1316467
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден QAR-ге
ر.ق0.1141355
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден RSD-ге
дин.3.1842241
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден UZS-ге
soʻm372.2618452
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден ALL-ге
L2.62668
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден ANG-ге
ƒ0.0559733
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден AWG-ге
ƒ0.0559733
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден BBD-ге
$0.06254
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден BAM-ге
KM0.0528463
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден BIF-ге
Fr92.21523
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден BND-ге
$0.040651
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден BSD-ге
$0.03127
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден JMD-ге
$5.0182096
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден KHR-ге
125.5821962
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден KMF-ге
Fr13.32102
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден LAK-ге
679.7825951
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден LKR-ге
රු9.5189007
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден MDL-ге
L0.5290884
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден MGA-ге
Ar140.855715
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден MOP-ге
P0.25016
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден MVR-ге
0.478431
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден MWK-ге
MK54.194037
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден MZN-ге
MT1.998153
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден NPR-ге
रु4.4378384
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден PYG-ге
221.76684
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден RWF-ге
Fr45.43531
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден SBD-ге
$0.2573521
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден SCR-ге
0.447161
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден SRD-ге
$1.203895
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден SVC-ге
$0.2732998
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден SZL-ге
L0.540971
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден TMT-ге
m0.109445
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден TND-ге
د.ت0.09240285
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден TTD-ге
$0.2116979
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден UGX-ге
Sh108.94468
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден XAF-ге
Fr17.79263
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден XCD-ге
$0.084429
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден XOF-ге
Fr17.79263
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден XPF-ге
Fr3.22081
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден BWP-ге
P0.4196434
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден BZD-ге
$0.0628527
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден CVE-ге
$2.9934771
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден DJF-ге
Fr5.56606
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден DOP-ге
$2.0134753
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден DZD-ге
د.ج4.0879271
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден FJD-ге
$0.0709829
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден GNF-ге
Fr271.89265
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден GTQ-ге
Q0.2395282
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден GYD-ге
$6.5404332
1 Autonomi(AUTONOMI)-ден ISK-ге
kr3.94002

Autonomi Ресурс

Autonomi тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Autonomi веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Autonomi туралы басқа сұрақтар

Autonomi (AUTONOMI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AUTONOMI бағасы — 0.03127 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AUTONOMI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AUTONOMI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03127. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Autonomi үшін нарықтық капитализация қандай?
AUTONOMI үшін нарықтық капитализация: $ 4.27M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AUTONOMI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AUTONOMI айналымдағы ұсынысы: 136.64M USD.
AUTONOMI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AUTONOMI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.35756319057761676 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AUTONOMI бағасы қандай болды?
AUTONOMI 0.032273844666293024 USD ATL бағасына жетті.
AUTONOMI үшін сауда көлемі қандай?
AUTONOMI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 94.95K USD.
Биыл AUTONOMI өседі ме?
AUTONOMI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AUTONOMI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:46:44 (UTC+8)

Autonomi (AUTONOMI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

AUTONOMI-ден USD-ге калькуляторы

Сома

AUTONOMI
AUTONOMI
USD
USD

1 AUTONOMI = 0.03127 USD

AUTONOMI-мен саудалаңыз

AUTONOMI/USDT
$0.03122
$0.03122$0.03122
-8.17%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

