Freya Protocol (FREYA) Баға болжамы (USD)

Freya Protocol үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта FREYA қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Freya Protocol бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Freya Protocol бағасын болжау
Freya Protocol 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Freya Protocol (FREYA) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Freya Protocol 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.009748 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Freya Protocol (FREYA) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Freya Protocol 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.010236 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Freya Protocol (FREYA) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға FREYA $ 0.010747, ал өсу қарқыны 10.25%.

Freya Protocol (FREYA) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға FREYA $ 0.011285, ал өсу қарқыны 15.76%.

Freya Protocol (FREYA) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға FREYA $ 0.011849 және өсу қарқыны 21.55%.

Freya Protocol (FREYA) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға FREYA $ 0.012441 және өсу қарқыны 27.63%.

Freya Protocol (FREYA) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Freya Protocol бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.020266 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Freya Protocol (FREYA) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Freya Protocol бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.033012 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.009748
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010236
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010747
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011285
    15.76%
  • 2029
    $ 0.011849
    21.55%
  • 2030
    $ 0.012441
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013064
    34.01%
  • 2032
    $ 0.013717
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.014403
    47.75%
  • 2034
    $ 0.015123
    55.13%
  • 2035
    $ 0.015879
    62.89%
  • 2036
    $ 0.016673
    71.03%
  • 2037
    $ 0.017507
    79.59%
  • 2038
    $ 0.018382
    88.56%
  • 2039
    $ 0.019301
    97.99%
  • 2040
    $ 0.020266
    107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Freya Protocol бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.009748
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.009749
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.009757
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.009788
    0.41%
Бүгінгі Freya Protocol (FREYA) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі FREYA үшін болжанған баға: $0.009748. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Freya Protocol (FREYA) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын FREYA үшін баға туралы болжам: $0.009749. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Freya Protocol (FREYA) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, FREYA үшін баға туралы болжам $0.009757 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Freya Protocol (FREYA) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, FREYA үшін болжалды баға $0.009788 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Freya Protocol баға статистикасы

--

$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M

500.31M
500.31M 500.31M

--

Соңғы FREYA бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, FREYA айналымдағы ұсынысы 500.31M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 4.89M.

Freya Protocol Тарихи баға

Freya Protocol нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Freya Protocol ағымдағы бағасы — 0.009748 USD. Freya Protocol(FREYA) айналымдағы мөлшері — 500.31M FREYA. Бұл оған $4,886,226 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -14.63%
    $ -0.001670
    $ 0.011471
    $ 0.009737
  • 7 күн
    -18.34%
    $ -0.001788
    $ 0.013934
    $ 0.009259
  • 30 күн
    -31.63%
    $ -0.003084
    $ 0.013934
    $ 0.009259
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Freya Protocol токені $-0.001670 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -14.63% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Freya Protocol токені саудаланған ең жоғары баға $0.013934 және ең төмен баға $0.009259 болды. Ол -18.34% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд FREYA нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Freya Protocol токені -31.63% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.003084 көрсетеді. Бұл жақын арада FREYA бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Freya Protocol (FREYA) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Freya Protocol бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген FREYA токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Freya Protocol бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль FREYA токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Freya Protocol бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың FREYA болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін FREYA импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Freya Protocol болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

FREYA бағасын болжау неліктен маңызды?

FREYA Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

FREYA қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, FREYA жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда FREYA бағасы қандай болады?
Freya Protocol (FREYA) баға болжау құралына сәйкес, болжамды FREYA бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы FREYA қанша тұрады?
1 Freya Protocol (FREYA) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, FREYA 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды FREYA бағасы қандай?
Freya Protocol (FREYA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 FREYA болады.
2028 жылы болжамды FREYA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Freya Protocol (FREYA) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды FREYA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Freya Protocol (FREYA) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы FREYA қанша тұрады?
1 Freya Protocol (FREYA) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, FREYA 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған FREYA баға болжамы қандай?
Freya Protocol (FREYA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 FREYA болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:06:26 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.