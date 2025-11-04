БиржаDEX+
Freya Protocol ағымдағы бағасы: 0.01027567 USD. Нақты уақыттағы FREYA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FREYA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FREYA туралы толығырақ

FREYA Баға туралы ақпарат

FREYA деген не

FREYA Whitepaper

FREYA Ресми веб-сайт

FREYA Токеномикасы

FREYA Баға болжамы

Freya Protocol Логотип

Freya Protocol Баға (FREYA)

Листингтен жойылды

1 FREYA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01032692
-6.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Freya Protocol (FREYA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:03:32 (UTC+8)

Freya Protocol (FREYA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01016139
24 сағаттық төмен
$ 0.01147164
24 сағаттық жоғары

$ 0.01016139
$ 0.01147164
$ 0.04563979
$ 0
-0.08%

-6.77%

-16.50%

-16.50%

Freya Protocol (FREYA) нақты уақыттағы баға $0.01027567. Соңғы 24 сағат ішінде FREYA мен $ 0.01016139 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01147164 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FREYA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04563979, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FREYA соңғы бір сағатта -0.08% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.77%, ал соңғы 7 күнде -16.50% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Freya Protocol (FREYA) Нарықтық ақпарат

$ 5.16M
--
$ 5.66M
500.31M
548,599,973.8588991
Freya Protocol нарықтық капитализациясы $ 5.16M, тәуліктік сауда көлемі --. FREYA айналымдағы мөлшері 500.31M, жалпы мөлшері 548599973.8588991. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.66M.

Freya Protocol (FREYA) Баға тарихы USD

Бүгін, Freya Protocol - USD баға өзгерісі $ -0.0007468150694066 болды.
Соңғы 30 күнде Freya Protocol - USD баға өзгерісі $ -0.0026815573 болды.
Соңғы 60 күнде Freya Protocol - USD баға өзгерісі $ -0.0028589051 болды.
Соңғы 90 күнде Freya Protocol - USD баға өзгерісі $ -0.000667284384047517 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0007468150694066-6.77%
30 күн$ -0.0026815573-26.09%
60 күн$ -0.0028589051-27.82%
90 күн$ -0.000667284384047517-6.09%

Freya Protocol (FREYA) деген не

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Freya Protocol (FREYA) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Freya Protocol Баға болжамы (USD)

Freya Protocol (FREYA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Freya Protocol (FREYA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Freya Protocol.

Қазір Freya Protocol баға болжамын тексеріңіз!

FREYA - жергілікті валюталарға

Freya Protocol (FREYA) токеномикасы

Freya Protocol (FREYA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FREYA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Freya Protocol (FREYA) туралы басқа сұрақтар

Freya Protocol (FREYA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FREYA бағасы — 0.01027567 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FREYA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FREYA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01027567. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Freya Protocol үшін нарықтық капитализация қандай?
FREYA үшін нарықтық капитализация: $ 5.16M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FREYA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FREYA айналымдағы ұсынысы: 500.31M USD.
FREYA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FREYA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04563979 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FREYA бағасы қандай болды?
FREYA 0 USD ATL бағасына жетті.
FREYA үшін сауда көлемі қандай?
FREYA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FREYA өседі ме?
FREYA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FREYA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:03:32 (UTC+8)

Freya Protocol (FREYA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

