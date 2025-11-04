Dialectic USD Vault (DUSD) Баға болжамы (USD)

Dialectic USD Vault үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта DUSD қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Dialectic USD Vault бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Dialectic USD Vault бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Dialectic USD Vault 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Dialectic USD Vault (DUSD) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Dialectic USD Vault 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 1.004 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Dialectic USD Vault (DUSD) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Dialectic USD Vault 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 1.0542 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Dialectic USD Vault (DUSD) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға DUSD $ 1.1069, ал өсу қарқыны 10.25%.

Dialectic USD Vault (DUSD) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға DUSD $ 1.1622, ал өсу қарқыны 15.76%.

Dialectic USD Vault (DUSD) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға DUSD $ 1.2203 және өсу қарқыны 21.55%.

Dialectic USD Vault (DUSD) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға DUSD $ 1.2813 және өсу қарқыны 27.63%.

Dialectic USD Vault (DUSD) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Dialectic USD Vault бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2.0872 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Dialectic USD Vault (DUSD) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Dialectic USD Vault бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 3.3999 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 1.004
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0542
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1069
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1622
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2203
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2813
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3454
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4127
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 1.4833
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5575
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6354
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7171
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8030
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8931
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9878
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0872
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Dialectic USD Vault бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 1.004
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 1.0041
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 1.0049
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 1.0081
    0.41%
Бүгінгі Dialectic USD Vault (DUSD) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі DUSD үшін болжанған баға: $1.004. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Dialectic USD Vault (DUSD) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын DUSD үшін баға туралы болжам: $1.0041. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Dialectic USD Vault (DUSD) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, DUSD үшін баға туралы болжам $1.0049 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Dialectic USD Vault (DUSD) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, DUSD үшін болжалды баға $1.0081 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Dialectic USD Vault баға статистикасы

--
----

--

$ 49.76M
$ 49.76M$ 49.76M

49.56M
49.56M 49.56M

--
----

--

Соңғы DUSD бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, DUSD айналымдағы ұсынысы 49.56M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 49.76M.

Dialectic USD Vault Тарихи баға

Dialectic USD Vault нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Dialectic USD Vault ағымдағы бағасы — 1.004 USD. Dialectic USD Vault(DUSD) айналымдағы мөлшері — 49.56M DUSD. Бұл оған $49,758,601 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.01%
    $ 0
    $ 1.006
    $ 1.003
  • 7 күн
    0.01%
    $ 0.000061
    $ 1.0042
    $ 1.0011
  • 30 күн
    0.27%
    $ 0.002680
    $ 1.0042
    $ 1.0011
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Dialectic USD Vault токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.01% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Dialectic USD Vault токені саудаланған ең жоғары баға $1.0042 және ең төмен баға $1.0011 болды. Ол 0.01% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд DUSD нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Dialectic USD Vault токені 0.27% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.002680 көрсетеді. Бұл жақын арада DUSD бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Dialectic USD Vault (DUSD) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Dialectic USD Vault бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген DUSD токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Dialectic USD Vault бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль DUSD токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Dialectic USD Vault бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың DUSD болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін DUSD импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Dialectic USD Vault болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

DUSD бағасын болжау неліктен маңызды?

DUSD Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

DUSD қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, DUSD жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда DUSD бағасы қандай болады?
Dialectic USD Vault (DUSD) баға болжау құралына сәйкес, болжамды DUSD бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы DUSD қанша тұрады?
1 Dialectic USD Vault (DUSD) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, DUSD 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды DUSD бағасы қандай?
Dialectic USD Vault (DUSD) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 DUSD болады.
2028 жылы болжамды DUSD бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Dialectic USD Vault (DUSD) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды DUSD бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Dialectic USD Vault (DUSD) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы DUSD қанша тұрады?
1 Dialectic USD Vault (DUSD) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, DUSD 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған DUSD баға болжамы қандай?
Dialectic USD Vault (DUSD) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 DUSD болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.