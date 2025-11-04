БиржаDEX+
Dialectic USD Vault ағымдағы бағасы: 1.004 USD. Нақты уақыттағы DUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Dialectic USD Vault Баға (DUSD)

Листингтен жойылды

1 DUSD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.004
$1.004$1.004
0.00%1D
mexc
USD
Dialectic USD Vault (DUSD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:58:53 (UTC+8)

Dialectic USD Vault (DUSD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 сағаттық төмен
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24 сағаттық жоғары

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 0.999002
$ 0.999002$ 0.999002

-0.00%

+0.01%

+0.01%

+0.01%

Dialectic USD Vault (DUSD) нақты уақыттағы баға $1.004. Соңғы 24 сағат ішінде DUSD мен $ 1.003 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.006 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.007, ал ең төменгісі — $ 0.999002.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DUSD соңғы бір сағатта -0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.01%, ал соңғы 7 күнде +0.01% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Dialectic USD Vault (DUSD) Нарықтық ақпарат

$ 49.75M
$ 49.75M$ 49.75M

--
----

$ 49.75M
$ 49.75M$ 49.75M

49.56M
49.56M 49.56M

49,561,342.68669329
49,561,342.68669329 49,561,342.68669329

Dialectic USD Vault нарықтық капитализациясы $ 49.75M, тәуліктік сауда көлемі --. DUSD айналымдағы мөлшері 49.56M, жалпы мөлшері 49561342.68669329. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 49.75M.

Dialectic USD Vault (DUSD) Баға тарихы USD

Бүгін, Dialectic USD Vault - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Dialectic USD Vault - USD баға өзгерісі $ +0.0027125068 болды.
Соңғы 60 күнде Dialectic USD Vault - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Dialectic USD Vault - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.01%
30 күн$ +0.0027125068+0.27%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Dialectic USD Vault (DUSD) деген не

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic USD brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

Dialectic USD Vault (DUSD) Ресурс

Ресми веб-сайт

Dialectic USD Vault Баға болжамы (USD)

Dialectic USD Vault (DUSD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Dialectic USD Vault (DUSD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Dialectic USD Vault.

Қазір Dialectic USD Vault баға болжамын тексеріңіз!

DUSD - жергілікті валюталарға

Dialectic USD Vault (DUSD) токеномикасы

Dialectic USD Vault (DUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DUSD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Dialectic USD Vault (DUSD) туралы басқа сұрақтар

Dialectic USD Vault (DUSD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DUSD бағасы — 1.004 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.004. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Dialectic USD Vault үшін нарықтық капитализация қандай?
DUSD үшін нарықтық капитализация: $ 49.75M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DUSD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DUSD айналымдағы ұсынысы: 49.56M USD.
DUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DUSD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.007 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DUSD бағасы қандай болды?
DUSD 0.999002 USD ATL бағасына жетті.
DUSD үшін сауда көлемі қандай?
DUSD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DUSD өседі ме?
DUSD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DUSD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:58:53 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

