Agent Daredevil (DARE) Баға болжамы (USD)

Agent Daredevil үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта DARE қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Agent Daredevil бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Agent Daredevil бағасын болжау
Agent Daredevil 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Agent Daredevil (DARE) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Agent Daredevil 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Agent Daredevil (DARE) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Agent Daredevil 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Agent Daredevil (DARE) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға DARE $ 0, ал өсу қарқыны 10.25%.

Agent Daredevil (DARE) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға DARE $ 0, ал өсу қарқыны 15.76%.

Agent Daredevil (DARE) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға DARE $ 0 және өсу қарқыны 21.55%.

Agent Daredevil (DARE) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға DARE $ 0 және өсу қарқыны 27.63%.

Agent Daredevil (DARE) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Agent Daredevil бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Agent Daredevil (DARE) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Agent Daredevil бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0 сауда бағасына жетуі мүмкін.

  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Agent Daredevil бағасы туралы болжам

  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0
    0.41%
Бүгінгі Agent Daredevil (DARE) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі DARE үшін болжанған баға: $0. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Agent Daredevil (DARE) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын DARE үшін баға туралы болжам: $0. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Agent Daredevil (DARE) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, DARE үшін баға туралы болжам $0 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Agent Daredevil (DARE) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, DARE үшін болжалды баға $0 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Agent Daredevil баға статистикасы

--

$ 184.38K
$ 184.38K$ 184.38K

530.00M
530.00M 530.00M

Соңғы DARE бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, DARE айналымдағы ұсынысы 530.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 184.38K.

Agent Daredevil Тарихи баға

Agent Daredevil нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Agent Daredevil ағымдағы бағасы — 0 USD. Agent Daredevil(DARE) айналымдағы мөлшері — 530.00M DARE. Бұл оған $184,382 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -12.92%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 күн
    -32.10%
    $ 0
    $ 0.000507
    $ 0.000199
  • 30 күн
    77.05%
    $ 0
    $ 0.000507
    $ 0.000199
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Agent Daredevil токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -12.92% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Agent Daredevil токені саудаланған ең жоғары баға $0.000507 және ең төмен баға $0.000199 болды. Ол -32.10% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд DARE нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Agent Daredevil токені 77.05% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0 көрсетеді. Бұл жақын арада DARE бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Agent Daredevil (DARE) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Agent Daredevil бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген DARE токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Agent Daredevil бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль DARE токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Agent Daredevil бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың DARE болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін DARE импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Agent Daredevil болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

DARE бағасын болжау неліктен маңызды?

DARE Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

DARE қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, DARE жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда DARE бағасы қандай болады?
Agent Daredevil (DARE) баға болжау құралына сәйкес, болжамды DARE бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы DARE қанша тұрады?
1 Agent Daredevil (DARE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, DARE 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды DARE бағасы қандай?
Agent Daredevil (DARE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 DARE болады.
2028 жылы болжамды DARE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Agent Daredevil (DARE) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды DARE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Agent Daredevil (DARE) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы DARE қанша тұрады?
1 Agent Daredevil (DARE) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, DARE 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған DARE баға болжамы қандай?
Agent Daredevil (DARE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 DARE болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 11:04:12 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.