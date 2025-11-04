БиржаDEX+
Agent Daredevil ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DARE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DARE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DARE туралы толығырақ

DARE Баға туралы ақпарат

DARE деген не

DARE Whitepaper

DARE Ресми веб-сайт

DARE Токеномикасы

DARE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Agent Daredevil Логотип

Agent Daredevil Баға (DARE)

Листингтен жойылды

1 DARE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00036573
$0.00036573$0.00036573
-17.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Agent Daredevil (DARE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:48:56 (UTC+8)

Agent Daredevil (DARE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.88%

-17.52%

-35.34%

-35.34%

Agent Daredevil (DARE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде DARE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DARE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DARE соңғы бір сағатта -1.88% өзгерді, 24 сағат ішінде -17.52%, ал соңғы 7 күнде -35.34% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Agent Daredevil (DARE) Нарықтық ақпарат

$ 194.24K
$ 194.24K$ 194.24K

--
----

$ 366.49K
$ 366.49K$ 366.49K

530.00M
530.00M 530.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Agent Daredevil нарықтық капитализациясы $ 194.24K, тәуліктік сауда көлемі --. DARE айналымдағы мөлшері 530.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 366.49K.

Agent Daredevil (DARE) Баға тарихы USD

Бүгін, Agent Daredevil - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Agent Daredevil - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Agent Daredevil - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Agent Daredevil - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-17.52%
30 күн$ 0+90.93%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Agent Daredevil (DARE) деген не

Agent Daredevil is a commercial decentralized application (dApp) created to hyper-gamify brands and businesses through competitive gaming and sports. The platform is powered by an Agent Stack and NPC framework that enables intelligent analysis, autonomous escrow, and authentication. By combining gamification mechanics with AI-driven automation, Agent Daredevil provides tools for enhancing user engagement, securing digital interactions, and supporting scalable use cases for both enterprises and communities in the Web3 ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Agent Daredevil (DARE) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Agent Daredevil Баға болжамы (USD)

Agent Daredevil (DARE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Agent Daredevil (DARE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Agent Daredevil.

Қазір Agent Daredevil баға болжамын тексеріңіз!

DARE - жергілікті валюталарға

Agent Daredevil (DARE) токеномикасы

Agent Daredevil (DARE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DARE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Agent Daredevil (DARE) туралы басқа сұрақтар

Agent Daredevil (DARE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DARE бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DARE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DARE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Agent Daredevil үшін нарықтық капитализация қандай?
DARE үшін нарықтық капитализация: $ 194.24K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DARE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DARE айналымдағы ұсынысы: 530.00M USD.
DARE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DARE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DARE бағасы қандай болды?
DARE 0 USD ATL бағасына жетті.
DARE үшін сауда көлемі қандай?
DARE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DARE өседі ме?
DARE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DARE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:48:56 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

