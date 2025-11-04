Yooldo Games (ESPORTS) Баға болжамы (USD)

Yooldo Games үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта ESPORTS қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Yooldo Games бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Yooldo Games бағасын болжау
$0.23302
+11.29%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:39:59 (UTC+8)

Yooldo Games 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Yooldo Games (ESPORTS) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Yooldo Games 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.23302 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Yooldo Games (ESPORTS) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Yooldo Games 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.244671 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Yooldo Games (ESPORTS) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға ESPORTS $ 0.256904, ал өсу қарқыны 10.25%.

Yooldo Games (ESPORTS) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға ESPORTS $ 0.269749, ал өсу қарқыны 15.76%.

Yooldo Games (ESPORTS) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға ESPORTS $ 0.283237 және өсу қарқыны 21.55%.

Yooldo Games (ESPORTS) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға ESPORTS $ 0.297399 және өсу қарқыны 27.63%.

Yooldo Games (ESPORTS) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Yooldo Games бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.484431 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Yooldo Games (ESPORTS) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Yooldo Games бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.789088 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.23302
    0.00%
  • 2026
    $ 0.244671
    5.00%
  • 2027
    $ 0.256904
    10.25%
  • 2028
    $ 0.269749
    15.76%
  • 2029
    $ 0.283237
    21.55%
  • 2030
    $ 0.297399
    27.63%
  • 2031
    $ 0.312269
    34.01%
  • 2032
    $ 0.327882
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.344276
    47.75%
  • 2034
    $ 0.361490
    55.13%
  • 2035
    $ 0.379565
    62.89%
  • 2036
    $ 0.398543
    71.03%
  • 2037
    $ 0.418470
    79.59%
  • 2038
    $ 0.439393
    88.56%
  • 2039
    $ 0.461363
    97.99%
  • 2040
    $ 0.484431
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Yooldo Games бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.23302
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.233051
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.233243
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.233977
    0.41%
Бүгінгі Yooldo Games (ESPORTS) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі ESPORTS үшін болжанған баға: $0.23302. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Yooldo Games (ESPORTS) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын ESPORTS үшін баға туралы болжам: $0.233051. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Yooldo Games (ESPORTS) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, ESPORTS үшін баға туралы болжам $0.233243 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Yooldo Games (ESPORTS) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, ESPORTS үшін болжалды баға $0.233977 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Yooldo Games баға статистикасы

$ 0.23302
$ 0.23302$ 0.23302

+11.29%

$ 29.45M
$ 29.45M$ 29.45M

126.35M
126.35M 126.35M

$ 71.96K
$ 71.96K$ 71.96K

--

Соңғы ESPORTS бағасы $ 0.23302. Оның 24 сағаттағы өзгерісі +11.29%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 71.96K.
Сонымен қатар, ESPORTS айналымдағы ұсынысы 126.35M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 29.45M.

Yooldo Games (ESPORTS) қалай сатып алуға болады

ESPORTS сатып алмақшысыз ба? Енді ESPORTS арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Yooldo Games сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір ESPORTS сатып алуды үйреніңіз

Yooldo Games Тарихи баға

Yooldo Games нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Yooldo Games ағымдағы бағасы — 0.23312 USD. Yooldo Games(ESPORTS) айналымдағы мөлшері — 0.00 ESPORTS. Бұл оған $29.45M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.11%
    $ 0.022219
    $ 0.23731
    $ 0.19881
  • 7 күн
    0.08%
    $ 0.017350
    $ 0.23731
    $ 0.19881
  • 30 күн
    0.28%
    $ 0.05054
    $ 0.24358
    $ 0.07393
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Yooldo Games токені $0.022219 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.11% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Yooldo Games токені саудаланған ең жоғары баға $0.23731 және ең төмен баға $0.19881 болды. Ол 0.08% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд ESPORTS нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Yooldo Games токені 0.28% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.05054 көрсетеді. Бұл жақын арада ESPORTS бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Yooldo Games баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық ESPORTS баға тарихын қарау.

Yooldo Games (ESPORTS) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Yooldo Games бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген ESPORTS токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Yooldo Games бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль ESPORTS токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Yooldo Games бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың ESPORTS болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін ESPORTS импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Yooldo Games болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

ESPORTS бағасын болжау неліктен маңызды?

ESPORTS Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

ESPORTS қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, ESPORTS жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда ESPORTS бағасы қандай болады?
Yooldo Games (ESPORTS) баға болжау құралына сәйкес, болжамды ESPORTS бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы ESPORTS қанша тұрады?
1 Yooldo Games (ESPORTS) бағасы бүгін $0.23302. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ESPORTS 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды ESPORTS бағасы қандай?
Yooldo Games (ESPORTS) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 ESPORTS болады.
2028 жылы болжамды ESPORTS бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Yooldo Games (ESPORTS) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды ESPORTS бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Yooldo Games (ESPORTS) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы ESPORTS қанша тұрады?
1 Yooldo Games (ESPORTS) бағасы бүгін $0.23302. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ESPORTS 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған ESPORTS баға болжамы қандай?
Yooldo Games (ESPORTS) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 ESPORTS болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.