Yooldo Games бағасы(ESPORTS)
+0.85%
-1.34%
-4.71%
-4.71%
Yooldo Games (ESPORTS) нақты уақыттағы баға $ 0.21014. Соңғы 24 сағат ішінде ESPORTS мен $ 0.20645 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.22164 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ESPORTS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.24206080804529653, ал ең төменгісі — $ 0.05189790997151288.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ESPORTS соңғы бір сағатта +0.85% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.34%, ал соңғы 7 күнде -4.71% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
No.713
14.03%
BSC
Yooldo Games нарықтық капитализациясы $ 26.55M, тәуліктік сауда көлемі $ 55.46K. ESPORTS айналымдағы мөлшері 126.35M, жалпы мөлшері 899999999.9999992. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 189.13M.
Yooldo Games Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.0028541
|-1.34%
|30 күн
|$ +0.03412
|+19.38%
|60 күн
|$ +0.09499
|+82.49%
|90 күн
|$ +0.07685
|+57.65%
Бүгін ESPORTS өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0028541 (-1.34%) өзгерісін тіркеді.
Соңғы 30 күнде баға $ +0.03412 (+19.38%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.
Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда ESPORTS $ +0.09499 (+82.49%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.
Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.07685 (+57.65%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.
Yooldo Games (ESPORTS) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?
Yooldo Games Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз
Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.
Yooldo Games MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Yooldo Games инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.
Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін ESPORTS стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Yooldo Games біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.
Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Yooldo Games сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.
Yooldo Games (ESPORTS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Yooldo Games (ESPORTS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Yooldo Games.
Қазір Yooldo Games баға болжамын тексеріңіз!
Yooldo Games (ESPORTS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ESPORTS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
Yooldo Games қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Yooldo Games оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.
Yooldo Games тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
Сома
1 ESPORTS = 0.21014 USD
-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы
