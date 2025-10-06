БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Yooldo Games ағымдағы бағасы: 0.21014 USD. Нақты уақыттағы ESPORTS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ESPORTS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Yooldo Games ағымдағы бағасы: 0.21014 USD. Нақты уақыттағы ESPORTS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ESPORTS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ESPORTS туралы толығырақ

ESPORTS Баға туралы ақпарат

ESPORTS деген не

ESPORTS Whitepaper

ESPORTS Ресми веб-сайт

ESPORTS Токеномикасы

ESPORTS Баға болжамы

ESPORTS Тарих

ESPORTS Сатып алу нұсқаулығы

ESPORTS фиатқа айырбастау

ESPORTS Спот

ESPORTS USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Yooldo Games Логотип

Yooldo Games бағасы(ESPORTS)

1 ESPORTS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.21014
$0.21014$0.21014
-1.34%1D
USD
Yooldo Games (ESPORTS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:13:53 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.20645
$ 0.20645$ 0.20645
24 сағаттық төмен
$ 0.22164
$ 0.22164$ 0.22164
24 сағаттық жоғары

$ 0.20645
$ 0.20645$ 0.20645

$ 0.22164
$ 0.22164$ 0.22164

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

+0.85%

-1.34%

-4.71%

-4.71%

Yooldo Games (ESPORTS) нақты уақыттағы баға $ 0.21014. Соңғы 24 сағат ішінде ESPORTS мен $ 0.20645 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.22164 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ESPORTS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.24206080804529653, ал ең төменгісі — $ 0.05189790997151288.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ESPORTS соңғы бір сағатта +0.85% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.34%, ал соңғы 7 күнде -4.71% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Yooldo Games (ESPORTS) Нарықтық ақпарат

No.713

$ 26.55M
$ 26.55M$ 26.55M

$ 55.46K
$ 55.46K$ 55.46K

$ 189.13M
$ 189.13M$ 189.13M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

Yooldo Games нарықтық капитализациясы $ 26.55M, тәуліктік сауда көлемі $ 55.46K. ESPORTS айналымдағы мөлшері 126.35M, жалпы мөлшері 899999999.9999992. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 189.13M.

Yooldo Games (ESPORTS) Баға тарихы USD

Yooldo Games Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0028541-1.34%
30 күн$ +0.03412+19.38%
60 күн$ +0.09499+82.49%
90 күн$ +0.07685+57.65%
Бүгінгі Yooldo Games бағасының өзгеруі

Бүгін ESPORTS өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0028541 (-1.34%) өзгерісін тіркеді.

Yooldo Games 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.03412 (+19.38%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Yooldo Games 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда ESPORTS $ +0.09499 (+82.49%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Yooldo Games 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.07685 (+57.65%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Yooldo Games (ESPORTS) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Yooldo Games Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Yooldo Games (ESPORTS) деген не

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Yooldo Games инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін ESPORTS стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Yooldo Games біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Yooldo Games сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Yooldo Games Баға болжамы (USD)

Yooldo Games (ESPORTS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Yooldo Games (ESPORTS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Yooldo Games.

Қазір Yooldo Games баға болжамын тексеріңіз!

Yooldo Games (ESPORTS) токеномикасы

Yooldo Games (ESPORTS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ESPORTS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo Games қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Yooldo Games оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

ESPORTS - жергілікті валюталарға

1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден VND-ге
5,529.8341
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден AUD-ге
A$0.3215142
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден GBP-ге
0.1597064
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден EUR-ге
0.1807204
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден USD-ге
$0.21014
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден MYR-ге
RM0.8804866
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден TRY-ге
8.8342856
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден JPY-ге
¥32.36156
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден ARS-ге
ARS$304.1083038
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден RUB-ге
16.968805
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден INR-ге
18.6478236
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден IDR-ге
Rp3,502.3319324
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден PHP-ге
12.3520292
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден EGP-ге
￡E.9.929115
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден BRL-ге
R$1.124249
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден CAD-ге
C$0.294196
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден BDT-ге
25.6454856
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден NGN-ге
303.6691112
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден COP-ге
$811.35054
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден ZAR-ге
R.3.6438276
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден UAH-ге
8.8342856
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден TZS-ге
T.Sh.516.31398
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден VES-ге
Bs46.44094
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден CLP-ге
$197.5316
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден PKR-ге
Rs59.4107808
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден KZT-ге
110.3676294
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден THB-ге
฿6.8211444
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден TWD-ге
NT$6.493326
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден AED-ге
د.إ0.7712138
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден CHF-ге
Fr0.168112
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден HKD-ге
HK$1.6327878
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден AMD-ге
֏80.389057
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден MAD-ге
.د.م1.9564034
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден MXN-ге
$3.88759
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден SAR-ге
ريال0.788025
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден ETB-ге
Br32.0715668
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден KES-ге
KSh27.1374796
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден JOD-ге
د.أ0.14898926
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден PLN-ге
0.7754166
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден RON-ге
лв0.9267174
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден SEK-ге
kr1.9942286
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден BGN-ге
лв0.3551366
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден HUF-ге
Ft70.7289212
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден CZK-ге
4.4381568
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден KWD-ге
د.ك0.06451298
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден ILS-ге
0.682955
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден BOB-ге
Bs1.4562702
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден AZN-ге
0.357238
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден TJS-ге
SM1.9374908
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден GEL-ге
0.5694794
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден AOA-ге
Kz191.5573198
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден BHD-ге
.د.ب0.07901264
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден BMD-ге
$0.21014
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден DKK-ге
kr1.3617072
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден HNL-ге
L5.5245806
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден MUR-ге
9.6538316
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден NAD-ге
$3.635422
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден NOK-ге
kr2.1308196
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден NZD-ге
$0.367745
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден PAB-ге
B/.0.21014
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден PGK-ге
K0.8846894
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден QAR-ге
ر.ق0.767011
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден RSD-ге
дин.21.3985562
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден UZS-ге
soʻm2,501.6662664
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден ALL-ге
L17.65176
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден ANG-ге
ƒ0.3761506
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден AWG-ге
ƒ0.3761506
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден BBD-ге
$0.42028
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден BAM-ге
KM0.3551366
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден BIF-ге
Fr619.70286
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден BND-ге
$0.273182
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден BSD-ге
$0.21014
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден JMD-ге
$33.7232672
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден KHR-ге
843.9348484
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден KMF-ге
Fr89.51964
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден LAK-ге
4,568.2607782
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден LKR-ге
රු63.9687174
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден MDL-ге
L3.5555688
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден MGA-ге
Ar946.57563
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден MOP-ге
P1.68112
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден MVR-ге
3.215142
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден MWK-ге
MK364.193634
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден MZN-ге
MT13.427946
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден NPR-ге
रु29.8230688
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден PYG-ге
1,490.31288
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден RWF-ге
Fr305.33342
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден SBD-ге
$1.7294522
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден SCR-ге
2.9146418
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден SRD-ге
$8.09039
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден SVC-ге
$1.8366236
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден SZL-ге
L3.635422
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден TMT-ге
m0.73549
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден TND-ге
د.ت0.6209637
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден TTD-ге
$1.4226478
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден UGX-ге
Sh732.12776
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден XAF-ге
Fr119.56966
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден XCD-ге
$0.567378
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден XOF-ге
Fr119.56966
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден XPF-ге
Fr21.64442
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден BWP-ге
P2.8200788
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден BZD-ге
$0.4223814
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден CVE-ге
$20.1167022
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден DJF-ге
Fr37.40492
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден DOP-ге
$13.5309146
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден DZD-ге
د.ج27.4716022
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден FJD-ге
$0.4770178
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден GNF-ге
Fr1,827.1673
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден GTQ-ге
Q1.6096724
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден GYD-ге
$43.9528824
1 Yooldo Games(ESPORTS)-ден ISK-ге
kr26.47764

Yooldo Games Ресурс

Yooldo Games тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Yooldo Games веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Yooldo Games туралы басқа сұрақтар

Yooldo Games (ESPORTS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ESPORTS бағасы — 0.21014 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ESPORTS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ESPORTS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.21014. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Yooldo Games үшін нарықтық капитализация қандай?
ESPORTS үшін нарықтық капитализация: $ 26.55M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ESPORTS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ESPORTS айналымдағы ұсынысы: 126.35M USD.
ESPORTS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ESPORTS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.24206080804529653 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ESPORTS бағасы қандай болды?
ESPORTS 0.05189790997151288 USD ATL бағасына жетті.
ESPORTS үшін сауда көлемі қандай?
ESPORTS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 55.46K USD.
Биыл ESPORTS өседі ме?
ESPORTS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ESPORTS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:13:53 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ESPORTS-ден USD-ге калькуляторы

Сома

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0.21014 USD

ESPORTS-мен саудалаңыз

ESPORTS/USDT
$0.21014
$0.21014$0.21014
-1.29%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,751.32
$107,751.32$107,751.32

-2.14%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,714.28
$3,714.28$3,714.28

-3.60%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.63
$175.63$175.63

-4.43%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9879
$0.9879$0.9879

-21.71%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,751.32
$107,751.32$107,751.32

-2.14%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,714.28
$3,714.28$3,714.28

-3.60%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.63
$175.63$175.63

-4.43%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.4108
$2.4108$2.4108

-3.56%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,017.34
$1,017.34$1,017.34

-5.83%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0805
$0.0805$0.0805

+61.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4045
$0.4045$0.4045

+34.83%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05703
$0.05703$0.05703

+470.30%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.128136
$0.128136$0.128136

+98.30%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000841
$0.000000000841$0.000000000841

+93.33%

0G Логотип

0G

0G

$1.324
$1.324$1.324

+37.06%

Zyphora Логотип

Zyphora

ZYPH

$0.000001880
$0.000001880$0.000001880

+38.23%