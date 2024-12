Top Hat ( HAT ) とは何か

Solana's first no-code interactive AI agent launchpad is interactable via Telegram and Twitter. Top Hat will make AI accessible to all. Every user can generate AI agents with Telegram and Twitter profiles using prompts without prior coding knowledge. They also have the optionality to bind the agent with a token. Your grandma will be able to have a personalised AI agent and so could her boyfriend.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!

Top Hat(HAT)素材 公式ウェブサイト