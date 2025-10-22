Golddigger 価格(GDIG)
+0.46%
-0.62%
-36.49%
-36.49%
Golddigger (GDIG) のリアルタイム価格は $0.00044594 です。過去24時間、GDIG は最低 $ 0.00043662 から最高 $ 0.00047245 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。GDIG の史上最高値は $ 0.00135633 で、史上最安値は $ 0.00042706 です。
短期的なパフォーマンスでは、GDIG は過去1時間で +0.46%、過去24時間で -0.62% 、過去7日間で -36.49% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。
Golddigger の現在の時価総額は $ 443.15K、24時間取引高は -- です。GDIG の循環供給量は 993.72M、総供給量は 993724006.992372 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 443.15K です。
本日の Golddigger から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Golddigger から USD への価格変動率は $ -0.0002618300 です。
過去60日間における Golddigger から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における Golddigger から USD への価格変動率は $ 0 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|-0.62%
|30日
|$ -0.0002618300
|-58.71%
|60日
|$ 0
|--
|90日
|$ 0
|--
GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.
Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.
With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.
MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！
Golddigger (GDIG) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Golddigger (GDIG) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Golddigger の短期および長期予測を調べることができます。
今すぐ Golddigger の価格予測 をチェック！
Golddigger (GDIG) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ GDIG トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|10-21 15:53:36
|業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
|10-20 18:31:42
|業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
|10-20 11:16:23
|業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
|10-19 17:50:26
|業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
|10-19 14:26:41
|業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
|10-19 04:16:21
|業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。