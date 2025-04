glonkybot ( GLANKER ) とは何か

The project expands on the Clanker ecosystem with tools and experiences for creating and managing Clanker (and Base-native) tokens. Our product suite includes: Empire Builder: The gamified token community rewards tool. This is our flagship product and is designed to make it easy for token creators to build and reward their community of token holders. glonkybot - A natural language tokenbot AI agent that has the additional feature of using sonnet 3.7 to analyze your profile, a certain image, or post and come up with a unique token name and ticker that is automatically deployed as a Clanker.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!