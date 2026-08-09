機能とは、ビットコインを生産性の高いものにする金融インフラを構築し、DeFiおよび伝統的な金融分野において保有者に収益性、流動性、資本効率を解き放つものです。FBTCは、ビットコインを機能する資産へと変えるものです。

FBTCは、初めてのオムニチェーン・ビットコイン収益資産であり、BTC保有者が構造化され、リスク管理されたプログラム型の収益戦略に参加できるようにします。FBTCは1:1の比率で完全にBTCに裏付けられており、ビットコイン準備金アドレスリストは公開されており、いつでも確認可能です。FBTCは、ビットコイン準備金の安全性とスマートコントラクトの柔軟性を組み合わせることで、ビットコインネットワークと現代のDeFiプロトコルとの間を安全かつ効率的に結ぶ橋渡し役を果たします。

FBTCは、遊休状態のBTCを機能的で生産性の高い資産へと変えます。FBTCの主な目的は、ネイティブなビットコインの流動性をDeFiへと導くことです。これにより、ビットコイン保有者はBTCを売却することなく、幅広い収益獲得戦略にアクセスできるようになります。これはBTCの有用性を高めるだけでなく、保有者が自身の資産からリターンを得られるようにし、FBTCをDeFiエコシステムにおけるビットコインの潜在力を最大限に引き出す強力なツールにしています。

Function FBTCの今日のリアルタイム価格はいくらですか？

Function FBTCの現在の価格は¥10256373.60822484320000で、過去24時間で-0.29%変動しています。この数値は常に更新され、正確な世界市場の状況を反映しています。

FBTCの一日ごとの価格推移はどうなっていますか？

FBTCは¥10260986.93216879680000から¥10296302.72236044160000の間で取引されており、日内の価格強度やブレイクアウトの可能性についての洞察が得られます。

Function FBTCは今日どの程度のボラティリティを示していますか？

このトークンは過去1日で--%のボラティリティを経験しており、トレーダーが市場が安定しているのか、それとも非常に反応的なのかを判断するのに役立ちます。

FBTCは現在どのテクニカルゾーンで取引されていますか？

直近の高値と安値に対する価格の動きから、FBTCは流動性と全体的な市場の方向性に影響を受けながら、中程度の短期的な勢いを示しています。

Function FBTCの市場における総合的なランキングと規模はどのくらいですか？

時価総額は¥86519798846.40663909600000であり、Function FBTCは#--位にランク付けされており、強い市場存在感と投資家の関心を示しています。

FBTCは最近どの程度の取引活動がありましたか？

このトークンは24時間の取引量で¥--を記録し、世界中のトレーダーからの活発な関与を示しています。

Function FBTCは過去最高値（ATH）や過去最低値（ATL）と比べてどうでしょうか？

そのATHは¥20354939.72153927360000であり、ATLは¥1824622.1162785282720000です。これにより、長期的な価格の潜在力や下落幅についての見方が得られます。

FBTCの市場行動に影響を与えるファンダメンタルズは何ですか？

中心的な要因としては、流通供給量（8435.46324213トークン）、Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem内のカテゴリー別パフォーマンス、および--全体でのオンチェーンアクティビティがあり、これらすべてがトークンの価格動向を形成しています。