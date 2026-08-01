BOTTOの現在の市場価格はいくらですか？

現在、¥6.2857186396466123550000で評価されており、過去24時間の価格変動率は1.57%です。価格の更新はリアルタイムの集計された市場データを反映しています。

Bottoの取引所全体での流動性はどのくらいですか？

流動性スコアが--/100であるため、BOTTOは高取引量の取引所において安定した市場深度を示しています。

BOTTOの1日あたりの取引量はいくらですか？

過去24時間に、トレーダーたちは¥--相当のBOTTOを取引しました。高い取引量はスプレッドの縮小とスムーズな取引につながります。

今日のBottoの価格レンジはいくらですか？

¥6.1976983776850822750000から¥6.3237391037989151200000の間で取引され、一日のボラティリティの幅を捉えています。

BOTTOのグローバル市場におけるアクセス性と人気を左右する要因は何ですか？

その要因には、取引所への上場、取引ペアの可用性、流動性の深さ、およびBOTTOが--エコシステム内にどれほど統合されているかなどが含まれます。