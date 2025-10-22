AU79 の本日のライブ価格は 0.01934153 USD です。AU79 から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで AU79 の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。AU79 の本日のライブ価格は 0.01934153 USD です。AU79 から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで AU79 の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

AU79 についての詳細

AU79 価格情報

AU79 公式ウェブサイト

AU79 トケノミクス

AU79 価格予測

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

AU79 ロゴ

AU79 価格(AU79)

未上場

1 AU79 から USD へのライブ価格：

$0.01934153
$0.01934153$0.01934153
-7.80%1D
mexc
このトークンデータは第三者から取得されています。MEXCは情報アグリゲーターとしてのみ機能します。MEXC現物 市場で他の上場トークンをご確認ください！
USD
AU79 (AU79) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 20:20:31 (UTC+8)

AU79 (AU79) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.01776432
$ 0.01776432$ 0.01776432
24H 最安値
$ 0.0233775
$ 0.0233775$ 0.0233775
24H 最高値

$ 0.01776432
$ 0.01776432$ 0.01776432

$ 0.0233775
$ 0.0233775$ 0.0233775

$ 0.03850425
$ 0.03850425$ 0.03850425

$ 0.00608277
$ 0.00608277$ 0.00608277

-0.28%

-7.82%

-28.93%

-28.93%

AU79 (AU79) のリアルタイム価格は $0.01934153 です。過去24時間、AU79 は最低 $ 0.01776432 から最高 $ 0.0233775 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。AU79 の史上最高値は $ 0.03850425 で、史上最安値は $ 0.00608277 です。

短期的なパフォーマンスでは、AU79 は過去1時間で -0.28%、過去24時間で -7.82% 、過去7日間で -28.93% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

AU79 (AU79) 市場情報

$ 19.23M
$ 19.23M$ 19.23M

--
----

$ 19.23M
$ 19.23M$ 19.23M

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,299.4883341
999,871,299.4883341 999,871,299.4883341

AU79 の現在の時価総額は $ 19.23M、24時間取引高は -- です。AU79 の循環供給量は 999.87M、総供給量は 999871299.4883341 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 19.23M です。

AU79 (AU79) 価格履歴 USD

本日の AU79 から USD への価格変動率は $ -0.00164295582580839 です。
過去30日間における AU79 から USD への価格変動率は $ -0.0060438238 です。
過去60日間における AU79 から USD への価格変動率は $ +0.0008114990 です。
過去90日間における AU79 から USD への価格変動率は $ 0 です。

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.00164295582580839-7.82%
30日$ -0.0060438238-31.24%
60日$ +0.0008114990+4.20%
90日$ 0--

AU79 ( AU79 ) とは何か

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！

AU79（AU79）素材

公式ウェブサイト

AU79 価格予測 (USD)

AU79 (AU79) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの AU79 (AU79) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば AU79 の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ AU79 の価格予測 をチェック！

AU79 を現地通貨に

AU79 (AU79) トケノミクス

AU79 (AU79) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ AU79 トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：AU79（AU79）に関するその他の質問

AU79 (AU79) の本日の価値はいくらですか？
AU79 の USD でのライブ価格は 0.01934153 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の AU79 から USD の価格はいくらですか？
AU79 から USD の現在価格は $ 0.01934153 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
AU79 の時価総額はいくらですか？
AU79 の時価総額は $ 19.23M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
AU79 の循環供給量はどれくらいですか？
AU79 の循環供給量は 999.87M USD です。
AU79 の史上最高値（ATH）はいくらですか？
AU79 は史上最高値 0.03850425 USD に達しました。
AU79 の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
AU79 の史上最安値は 0.00608277 USD です。
AU79 の取引高はいくらですか？
AU79 の24 時間ライブ取引高は -- USD です。
AU79 は今年さらに上昇しますか？
AU79 は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、AU79 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 20:20:31 (UTC+8)

AU79 (AU79) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。