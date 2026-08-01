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本日の ZenChain のライブ価格は 0.0005409 JPY です。ZTC の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの ZTC から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の ZenChain のライブ価格は 0.0005409 JPY です。ZTC の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの ZTC から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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ZenChain価格(ZTC)

1 ZTC から JPY へのライブ価格：

¥0.0849056
¥0.0849056¥0.0849056
-0.12%1D
JPY
ZenChain (ZTC) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 03:01:05 (UTC+8)

ZenChain 本日の価格

ZenChain (ZTC) の本日のライブ価格は ¥ 0.0005409 で、直近24時間で 0.12% 変動しました。現在の ZTC から JPY への変換レートは、¥ 0.0005409 につき ZTC です。

ZenChain は現在、時価総額 --#- 位、循環供給量は -- ZTC です。直近24時間の ZTC は、¥ 0.0005397 (安値) から ¥ 0.000544 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、ZTC は直近1時間で -0.21%、直近7日間で +0.24% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 46.01K に達しました。

ZenChain (ZTC) 市場情報

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¥ 46.01K
¥ 46.01K¥ 46.01K

¥ 11.36M
¥ 11.36M¥ 11.36M

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21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

BSC

ZenChain の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 46.01K です。ZTC の循環供給量は --、総供給量は 21000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 11.36M です。

ZenChain 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0005397
¥ 0.0005397¥ 0.0005397
24H 最安値
¥ 0.000544
¥ 0.000544¥ 0.000544
24H 最高値

¥ 0.0005397
¥ 0.0005397¥ 0.0005397

¥ 0.000544
¥ 0.000544¥ 0.000544

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-0.21%

-0.12%

+0.24%

+0.24%

ZenChain (ZTC) 価格履歴 JPY

ZenChain の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.000102009-0.12%
30日¥ -0.0000086-1.57%
60日¥ +0.0000099+1.86%
90日¥ +0.0000126+2.38%
ZenChain 本日の価格変動

本日 ZTC は、 ¥ -0.000102009 (-0.12%) の変動を記録しました。

ZenChain 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0000086 (-1.57%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

ZenChain 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ZTC は、 ¥ +0.0000099 (+1.86%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

ZenChain 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.0000126 (+2.38%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

ZenChain (ZTC) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

ZenChain 価格履歴ページ を今すぐチェック。

ZenChain の分析

この分析では、AIモデルを活用して ZenChain の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

ZenChain 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の ZTC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 25% | 弱気 75%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)価格 < 下限バンド下限バンドに接触または突破「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

【市場構造】 ZTC_USDTは4時間足チャートにおいて、現在価格0.001226を記録しており、ハブ中枢である0.001274の下側48ベーシスポイントに位置しています。価格はS1サポートである0.00122を6ベーシスポイント上回り、ハブ体系の下半区間に留まっています。移動平均線システムは「7買い・0中立・0売り」の配置を示しており、指標の整合性も引き続き強気な並びを維持しています。 【勢力状態】 MACD指標はデッドクロスのシグナルを記録し、快慢線のモメンタムが層状の背離を生じています。RSIは中立レンジで推移しており、短期的な勢いの分散が顕著です。移動平均線群と振動系指標は同期していない状態であり、多空双方の勢力分布が不均一であることが見て取れます。 【重要価格帯】 上方の抵抗R1は0.001329に位置し、現行価格から103ベーシスポイント離れた遠方の参考水準となっています。一方、下方の支持S1は0.00122にあり、現行価格から6ベーシスポイントの近距離に設定された重要なポイントです。さらに、S2サポートである0.001165は現行価格から61ベーシスポイント下に位置し、二次的な支持ゾーンとして機能しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

ZenChain の価格に影響を与える要因は何ですか？

ZenChain (ZTC) の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています。

市場センチメント: 一般的な暗号資産市場の動向と投資家の信頼感が、ZTC の価格に直接的な影響を与えます。

採用状況とユーティリティ: 実際の利用事例、パートナーシップ、およびプラットフォームの採用状況が需要を牽引します。

供給動向: トークンの配布、ステーキング報酬、そしてバーンメカニズムが流通供給量に影響を及ぼします。

技術的開発: プロトコルのアップデート、セキュリティの向上、そして新たな機能の導入が、投資家の関心度に影響を及ぼします。

規制環境: 政府の政策やコンプライアンス要件が取引量に影響を及ぼします。

競合状況: 他のブロックチェーンプラットフォームとの比較におけるパフォーマンスが、市場でのポジショニングに影響を及ぼします。

取引量: 流動性の水準と取引所への上場状況が、価格の安定性とアクセス可能性に影響を及ぼします。

人はなぜ今日 ZenChain の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のZenChain（ZTC）の価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、市場への参入・退出タイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、さらには市場変動を常に最新の状態で把握し、利益を最大化したり損失を最小限に抑えたりすることが含まれます。

ZenChain の価格予測

ZenChain (ZTC) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ZTC の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
ZenChain (ZTC) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、ZenChain の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
ZenChain が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ZTC の 2026–2027 年の価格予測は ZenChain 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で ZenChain を購入して投資する方法

ZenChain を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ZTC の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は ZenChain の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、ZenChain (ZTC) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、ZenChain が即座にあなたのウォレットに入金されます。
ZenChain (ZTC) の購入ガイド

ZenChain でできること

ZenChain を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで ZenChain (ZTC) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

ZenChain ( ZTC ) とは何か

ZenChain is a blockchain network focused on enabling secure interoperability between Bitcoin and Ethereum-compatible (EVM) ecosystems.

ZenChain資料

ZenChain についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式ZenChainウェブサイト

カテゴリー :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

よくある質問： ZenChain に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 03:01:05 (UTC+8)

ZenChain (ZTC) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

ZenChain についてさらに詳しく知る

ZTC USDT（先物取引）

ZTC をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ZTC USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの ZenChain (ZTC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ZenChain ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ZTC/USDT
¥0.084937
¥0.084937¥0.084937
-0.09%
85.30M (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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¥40.82000
¥40.82000¥40.82000

+3.62%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥199.0132
¥199.0132¥199.0132

+7.65%

JMDT

JMDT

JMDT

¥143.0741
¥143.0741¥143.0741

-5.89%

STONK

STONK

STONK

¥1.145001
¥1.145001¥1.145001

+3.93%

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Squid

QUID

¥14.36393
¥14.36393¥14.36393

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¥0.894900
¥0.894900¥0.894900

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ShotsAI

SHOT

¥0.0430337
¥0.0430337¥0.0430337

+82.73%

Aether Network

Aether Network

AET

¥6.6725
¥6.6725¥6.6725

+62.21%

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Myros

MY

¥2.6690
¥2.6690¥2.6690

+13.33%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.310188
¥3.310188¥3.310188

+19.42%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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JPY

1 ZTC = 0.0849213 JPY