ZenChain 本日の価格

ZenChain (ZTC) の本日のライブ価格は ¥ 0.0005409 で、直近24時間で 0.12% 変動しました。現在の ZTC から JPY への変換レートは、¥ 0.0005409 につき ZTC です。

ZenChain は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- ZTC です。直近24時間の ZTC は、¥ 0.0005397 (安値) から ¥ 0.000544 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、ZTC は直近1時間で -0.21%、直近7日間で +0.24% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 46.01K に達しました。

ZenChain (ZTC) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 46.01K¥ 46.01K ¥ 46.01K 完全希薄化後時価総額 ¥ 11.36M¥ 11.36M ¥ 11.36M 循環供給量 ---- -- 総供給量 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

ZenChain の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 46.01K です。ZTC の循環供給量は --、総供給量は 21000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 11.36M です。