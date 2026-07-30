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Horizen (ZEN) 本日のテクニカル分析

Horizen (ZEN) 本日のテクニカル分析

Horizen 分析ページでは、AIによって生成された ZEN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Horizen の分析内容について詳しくご覧ください。

Horizen (ZEN) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$4.131--+5.00%-0.08%-42.80%
Horizen 価格について詳しく知る

Horizen テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Horizen の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 11
中立 2
購入 13
移動平均:購入売却 4中立 0購入 10
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
4.1296
4.1293
R2
4.1293
4.1289
R1
4.1286
4.1287
PP
4.1283
4.1283
S1
4.1276
4.1279
S2
4.1273
4.1277
S3
4.1266
4.1273

Horizen 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.73M
$4.76 M
$5.49 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.40 M
3日間のアクティブ売却額
$0.39 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$1.40 M
7日間のアクティブ売却額
$1.38 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Horizen 資本フロー

純流入ZENUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.00 M4.14
2026-08-08$0.01 M4.09
2026-08-07$0.00 M4.05
2026-08-06$0.03 M4.07
2026-08-05-$0.09 M4.09

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Horizen (ZEN) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Horizen ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ZEN/USDT
$4.131
$4.131$4.131
+0.92%
15.19K (USDT)
ZEN/USDC
$4.128
$4.128$4.128
+0.90%
12.84K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

ZEN から USD の計算機

金額

ZEN
ZEN
USD
USD

1 ZEN = 4.131 USD

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