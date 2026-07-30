Horizen (ZEN) 本日のテクニカル分析 Horizen 分析ページでは、AIによって生成された ZEN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Horizen の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Horizen (ZEN) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $4.131 -- +5.00% -0.08% -42.80%

Horizen テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Horizen の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 11 中立 2 購入 13 移動平均 : 購入 売却 4 中立 0 購入 10 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 2 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 4.1296 4.1293 R2 4.1293 4.1289 R1 4.1286 4.1287 PP 4.1283 4.1283 S1 4.1276 4.1279 S2 4.1273 4.1277 S3 4.1266 4.1273

Horizen 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.73M $4.76 M $5.49 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.40 M 3日間のアクティブ売却額 $0.39 M 7日間のアクティブ売買差額 0.02M 7日間のアクティブ購入額 $1.40 M 7日間のアクティブ売却額 $1.38 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Horizen 資本フロー 純流入 ZENUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.00 M 4.14 2026-08-08 $0.01 M 4.09 2026-08-07 $0.00 M 4.05 2026-08-06 $0.03 M 4.07 2026-08-05 -$0.09 M 4.09 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Horizen (ZEN) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Horizen ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ZEN / USDT $4.131 $4.131 $4.131 +0.92% 15.19K (USDT) 取 引 ZEN / USDC $4.128 $4.128 $4.128 +0.90% 12.84K (USDT) 取 引