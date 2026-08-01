この分析では、AIモデルを活用して Yield Guild Games の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の YGG 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 買われ過ぎ > 70 やや急上昇しており、短期的に一服する可能性があります。 ピボットポイント 価格 < S2 S2の下方 直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。

YGG_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.01884という価格帯で推移しています。現在の価格はS2のハブポイントである0.01903を下回っています。現時点での構造は、中枢となる0.01956の下方区間内に位置しており、移動平均線群とMACDがゴールデンクロスを形成し、強気な配置となっています。一方、RSIは超買ゾーンに達しており、相場の勢いが集中していることを示しています。また、ストキャスティクスやボリンジャーバンドなどの指標では、短期的な分層現象が見られます。ボラティリティは依然として狭いレンジ内で推移しており、上値の近辺にはS1のレジスタンスレベルである0.01921が存在します。この水準は現在の価格から約1.9%の距離にあります。さらに遠方の参考水準としては、中枢となる0.01956が挙げられます。 下値方向では、S2のサポートラインである0.01903が近傍の重要な支持エリアとなっています。この水準は現在の価格から約1.0%の距離にあり、さらに下位の参考水準としては、R2の逆転映射ゾーンである0.02009に対応する過去の安値構造が存在します。多空双方は0.01900の整数レベル付近で密集した成行帯を形成しており、相場全体としては一方向への明確なブレイクアウトの動きが欠如している状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。