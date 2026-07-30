暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Venus のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Venus のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

XVS についての詳細

XVS 価格情報

XVS とは

XVS ホワイトペーパー

XVS 公式ウェブサイト

XVS トケノミクス

XVS 価格予測

XVS 履歴

XVS 購入ガイド

XVS から法定通貨への変換

XVS 現物

XVS USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Venus (XVS) 本日のテクニカル分析

Venus (XVS) 本日のテクニカル分析

Venus 分析ページでは、AIによって生成された XVS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Venus の分析内容について詳しくご覧ください。

Venus (XVS) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$2.7332--+0.43%+6.46%-5.80%
Venus 価格について詳しく知る

Venus テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Venus の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い売り
売却 18
中立 4
購入 4
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:中立売却 4中立 4購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2.7293
2.7286
R2
2.7286
2.7282
R1
2.7283
2.728
PP
2.7276
2.7276
S1
2.7273
2.7272
S2
2.7266
2.727
S3
2.7263
2.7266

Venus 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.39M
$6.07 M
$6.46 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.02 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.07 M
7日間のアクティブ売却額
$0.07 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Venus 資本フロー

純流入XVSUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.00 M2.73
2026-08-08$0.00 M2.74
2026-08-07$0.00 M2.72
2026-08-06$0.00 M2.69
2026-08-05-$0.05 M2.70

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Venus についてさらに詳しく知る

MEXCの Venus (XVS) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Venus ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XVS/USDT
$2.7332
$2.7332$2.7332
-0.20%
19.68K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

XVS から USD の計算機

金額

XVS
XVS
USD
USD

1 XVS = 2.7332 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック