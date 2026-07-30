Venus (XVS) 本日のテクニカル分析 Venus 分析ページでは、AIによって生成された XVS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Venus の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Venus (XVS) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $2.7332 -- +0.43% +6.46% -5.80%

Venus テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Venus の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 18 中立 4 購入 4 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 4 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 2.7293 2.7286 R2 2.7286 2.7282 R1 2.7283 2.728 PP 2.7276 2.7276 S1 2.7273 2.7272 S2 2.7266 2.727 S3 2.7263 2.7266

Venus 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.39M $6.07 M $6.46 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.02 M 3日間のアクティブ売却額 $0.02 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.07 M 7日間のアクティブ売却額 $0.07 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Venus 資本フロー 純流入 XVSUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.00 M 2.73 2026-08-08 $0.00 M 2.74 2026-08-07 $0.00 M 2.72 2026-08-06 $0.00 M 2.69 2026-08-05 -$0.05 M 2.70 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Venus (XVS) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Venus ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 XVS / USDT $2.7332 $2.7332 $2.7332 -0.20% 19.68K (USDT) 取 引