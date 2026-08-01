XTM 本日の価格

XTM (XTM) の本日のライブ価格は ¥ 0.000413 で、直近24時間で 0.97% 変動しました。現在の XTM から JPY への変換レートは、¥ 0.000413 につき XTM です。

XTM は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #4596 位、循環供給量は 0.00 XTM です。直近24時間の XTM は、¥ 0.000409 (安値) から ¥ 0.000458 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 12.67390861794780462、史上最安値は ¥ 0.122362816801720618 です。

短期的なパフォーマンスでは、XTM は直近1時間で +0.24%、直近7日間で +3.50% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 3.85K に達しました。

XTM (XTM) 市場情報

ランキング No.4596 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 3.85K¥ 3.85K ¥ 3.85K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.70M¥ 1.70M ¥ 1.70M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 ---- -- 総供給量 4,119,862,458 4,119,862,458 4,119,862,458 パブリックブロックチェーン MINOTARI

XTM の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 3.85K です。XTM の循環供給量は 0.00、総供給量は 4119862458 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.70M です。