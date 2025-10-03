XOCIETY の本日のライブ価格は 0.003028 USD です。XO から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで XO の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。XOCIETY の本日のライブ価格は 0.003028 USD です。XO から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで XO の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

XOCIETY価格(XO)

1 XO から USD へのライブ価格：

$0.003028
$0.003028
-1.40%1D
XOCIETY (XO) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-05 07:00:43 (UTC+8)

XOCIETY (XO) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992
24H 最安値
$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217
24H 最高値

$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992

$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217

+0.33%

-1.40%

+8.53%

+8.53%

XOCIETY (XO) のリアルタイム価格は $ 0.003028 です。過去24時間、XO は最低 $ 0.002992 から最高 $ 0.003217 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。XO の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、XO は過去1時間で +0.33%、過去24時間で -1.40% 、過去7日間で +8.53% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

XOCIETY (XO) 市場情報

$ 78.63K
$ 78.63K$ 78.63K

$ 15.14M
$ 15.14M$ 15.14M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SUI

XOCIETY の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 78.63K です。XO の循環供給量は --、総供給量は 5000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 15.14M です。

XOCIETY (XO) 価格履歴 USD

XOCIETY の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.00004299-1.40%
30日$ -0.003296-52.12%
60日$ -0.003388-52.81%
90日$ -0.004808-61.36%
XOCIETY 本日の価格変動

本日 XO は、 $ -0.00004299 (-1.40%) の変動を記録しました。

XOCIETY 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.003296 (-52.12%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

XOCIETY 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、XO は、 $ -0.003388 (-52.81%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

XOCIETY 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.004808 (-61.36%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

XOCIETY (XO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

XOCIETY 価格履歴ページ を今すぐチェック。

XOCIETY ( XO ) とは何か

XOCIETYは、RPGの成長要素を融合させたPOPシューティングゲームで、重厚なサイバーパンクの世界観を舞台に展開されます。HASHED、Neoclassic、Spartan、KRAFTON、Suiなど、著名な投資家から支援を受けています。特に、Suiプラットフォームのフラッグシップゲームプロジェクトとして、XOCIETYはSui Playデバイスで初めて初期搭載されるゲームとなります。

XOCIETY は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 XOCIETY への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

- XO のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で XOCIETY に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が XOCIETY の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

XOCIETY 価格予測 (USD)

XOCIETY (XO) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの XOCIETY (XO) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば XOCIETY の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ XOCIETY の価格予測 をチェック！

XOCIETY (XO) トケノミクス

XOCIETY (XO) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ XO トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

XOCIETY ( XO ) の購入方法

XOCIETY の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの XOCIETY 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

XO を現地通貨に

XOCIETY資料

XOCIETY についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式XOCIETYウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： XOCIETY に関するその他の質問

XOCIETY (XO) の本日の価値はいくらですか？
XO の USD でのライブ価格は 0.003028 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の XO から USD の価格はいくらですか？
XO から USD の現在価格は $ 0.003028 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
XOCIETY の時価総額はいくらですか？
XO の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
XO の循環供給量はどれくらいですか？
XO の循環供給量は -- USD です。
XO の史上最高値（ATH）はいくらですか？
XO は史上最高値 -- USD に達しました。
XO の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
XO の史上最安値は -- USD です。
XO の取引高はいくらですか？
XO の24 時間ライブ取引高は $ 78.63K USD です。
XO は今年さらに上昇しますか？
XO は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、XO 価格予測 をご覧ください。
XOCIETY (XO) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-04 13:39:16オンチェーン・データ
米国イーサリアム現物ETFは昨日2億3350万ドルの純流入を記録
10-04 11:26:38業界の最新情報
USDCの発行額が750億を超え、市場シェアは24.9%に達する
10-03 10:20:00業界の最新情報
暗号資産の時価総額が4.2兆ドルを超え、24時間で2.3%増加
10-03 05:17:00業界の最新情報
ビットコインが8月中旬以来初めて12万ドルの大台を突破 AI: ビットコインが8月中旬以来初めて12万ドルの大台を突破
10-01 14:11:00業界の最新情報
昨日、米国のイーサリアム現物ETFは1億2750万ドルの純流入を記録し、ビットコイン現物ETFは4億3000万ドルの純流入を記録した
09-30 18:14:00業界の最新情報
現在の主要暗号資産取引所とDEXの資金調達率は、市場が若干弱気に偏った中立状態であることを示しています

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

