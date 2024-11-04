Enjin ( ENJ ) とは何か

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Enjin は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Enjin への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。



さらに、

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- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Enjin に関する分析と報告をご覧ください。

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Enjin 価格予測

暗号資産の価格予測には、暗号資産の将来の価値を予測または推測することが含まれます。これらの予測は、Enjin 、ビットコイン、またはイーサリアムなどの特定の暗号資産の将来の価値を予測することを目的としています。 ENJの将来の価格はどうなるでしょうか？2025、2026、2027、そして 2050 年までに価値はどのくらいになるでしょうか？ 詳細な予測情報については、Enjin価格予測ページをご覧ください。

Enjin 価格履歴

ENJの価格推移をたどることで、過去のパフォーマンスに関する貴重な洞察が得られ、投資家は長期的にその価値に影響を与える要因を理解するのに役立ちます。これらの歴史的パターンを理解することで、 ENJの将来的な軌跡を評価するための貴重なコンテキストが得られます。詳細な価格履歴情報については、Enjin価格履歴ページをご覧ください。

Enjin ( ENJ ) の購入方法

Enjin の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Enjin 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

Enjin資料

Enjin についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

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