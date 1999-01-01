XO

XOCIETYは、RPGの成長要素を融合させたPOPシューティングゲームで、重厚なサイバーパンクの世界観を舞台に展開されます。HASHED、Neoclassic、Spartan、KRAFTON、Suiなど、著名な投資家から支援を受けています。特に、Suiプラットフォームのフラッグシップゲームプロジェクトとして、XOCIETYはSui Playデバイスで初めて初期搭載されるゲームとなります。

トークン名XO

ランキングNo.

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率%

取引高/時価総額 (24H)0

循環供給量--

最大供給量0

総供給量5,000,000,000

循環率%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値,

最安値,

パブリックブロックチェーンSUI

