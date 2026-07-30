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Xai (XAI) 本日のテクニカル分析

Xai (XAI) 本日のテクニカル分析

Xai 分析ページでは、AIによって生成された XAI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Xai の分析内容について詳しくご覧ください。

Xai (XAI) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.007288--+22.65%+5.48%-41.57%
Xai 価格について詳しく知る

Xai テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Xai の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 11
中立 1
購入 14
移動平均:購入売却 4中立 0購入 10
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.007271
0.00727
R2
0.00727
0.007269
R1
0.007269
0.007269
PP
0.007268
0.007268
S1
0.007267
0.007267
S2
0.007266
0.007267
S3
0.007265
0.007266

Xai 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.25M
$1.29 M
$1.54 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.16M
3日間のアクティブ購入額
$1.96 M
3日間のアクティブ売却額
$1.81 M
7日間のアクティブ売買差額
0.12M
7日間のアクティブ購入額
$2.10 M
7日間のアクティブ売却額
$1.98 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Xai 資本フロー

純流入XAIUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.02 M0.01
2026-08-08-$0.23 M0.01
2026-08-07$0.27 M0.01
2026-08-06$0.01 M0.01
2026-08-05$0.00 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、Xai ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XAI/USDT
$0.007281
$0.007281$0.007281
+4.95%
21.21M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

XAI
XAI
USD
USD

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