WhiteBIT Token (WBT) 本日のテクニカル分析
WhiteBIT Token 分析ページでは、AIによって生成された WBT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で WhiteBIT Token の分析内容について詳しくご覧ください。
WhiteBIT Token (WBT) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$72.238
|--
|+23.72%
|+27.19%
|+33.42%
WhiteBIT Token 資本フロー
純流入WBTUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-27
|$0.00 M
|72.24
|2026-08-26
|-$0.02 M
|72.05
|2026-08-19
|$0.01 M
|55.57
|2026-08-18
|-$0.01 M
|55.60
|2026-08-17
|-$0.02 M
|55.03
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$72.238
$72.238$72.238
+0.25%
886.73 (USDT)
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