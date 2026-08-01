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本日の WAR のライブ価格は 0 USD です。WAR の時価総額は 509,509 USD です。日本 のリアルタイムの WAR から USD 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の WAR のライブ価格は 0 USD です。WAR の時価総額は 509,509 USD です。日本 のリアルタイムの WAR から USD 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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WAR 価格(WAR)

未上場

1 WAR から USD へのライブ価格：

$0.00246033
$0.00246033$0.00246033
+8.29%1D
mexc
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USD
WAR (WAR) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:19:11 (UTC+8)

WAR 本日の価格

WAR (WAR) の本日のライブ価格は $ 0 で、直近24時間で 1.21% 変動しました。現在の WAR から USD への変換レートは、$ 0 につき WAR です。

WAR は現在、時価総額 $ 509,509#- 位、循環供給量は 999.99M WAR です。直近24時間の WAR は、$ 0 (安値) から $ 0 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 0.04478671、史上最安値は $ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、WAR は直近1時間で -0.00%、直近7日間で -14.68% 変動しました。直近1日間の累計取引高は -- に達しました。

WAR (WAR) 市場情報

$ 509.51K
$ 509.51K$ 509.51K

--
----

$ 509.51K
$ 509.51K$ 509.51K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,296.306201
999,988,296.306201 999,988,296.306201

WAR の現在の時価総額は $ 509.51K、24時間取引高は -- です。WAR の循環供給量は 999.99M、総供給量は 999988296.306201 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 509.51K です。

WAR 価格履歴 USD

24時間の価格変動レンジ：
$ 0
$ 0$ 0
24H 最安値
$ 0
$ 0$ 0
24H 最高値

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04478671
$ 0.04478671$ 0.04478671

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+1.21%

-14.68%

-14.68%

WAR (WAR) 価格履歴 USD

本日の WAR から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における WAR から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における WAR から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における WAR から USD への価格変動率は $ 0 です。

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ 0+1.21%
30日$ 0-2.32%
60日$ 0-44.10%
90日$ 0--

WAR の価格予測

WAR (WAR) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の WAR の目標価格は $ -- で、上昇率は 0.00% です。
WAR (WAR) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、WAR の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
WAR が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？WAR の 2026–2027 年の価格予測は WAR 価格予測 ページでご確認いただけます。

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WAR について

WARの現在の価格はいくらですか？

WAR（WAR）のリアルタイム価格は、¥ JPYです。このリアルタイム評価は継続的に更新され、主要なグローバル取引所からの価格情報を集約して正確な市場レートをご確認いただけます。

WARは市場でどのように位置づけられていますか？

WARは現在、市場ランキング#3576に位置し、¥81053572.18896015078000の時価総額によって支えられています。このランキングは流動性の深さ、投資家の全体的な需要、および流通中のトークン供給量に影響されます。

WARの流通供給量はいくらですか？

WARの流通供給量は999988296.306201トークンで、これは公開市場で利用可能な数量を表します。この数字は市場評価、希少性、そして長期的なインフレ動向を決定する上で重要な役割を果たします。

WARの24時間の価格レンジはどのくらいですか？

過去24時間において、WARは¥（24時間最安値）から¥（24時間最高値）の範囲内で取引されました。このボラティリティの幅はトレーダーが短期的な勢いと市場の予測不可能性を理解するのに役立ちます。

WARは過去最高値と過去最低値からどれほど離れているのですか？

WARは過去最高値である¥7.1247472215231202482000に達しましたが、過去最低値（ATL）は¥でした。これらの歴史的ベンチマークにより、トレーダーは長期的な価格の可能性とサイクルを評価できます。

今日のWARの取引はどれほど活発ですか？

過去24時間の取引量は¥--で、現在の市場参加状況を反映しています。取引量が高くなるほど、投資家の関心が強まり、市場の流動性が深まる傾向があります。

WARの最近のトレンド方向にはどのような要因が影響していますか？

過去24時間における1.21%の価格変動は、市場センチメント、取引活動、マクロ経済要因、およびSolana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystemに関連するエコシステム固有の最新情報によって形成されています。急激な取引量の増加もまた、急激な価格変動のきっかけとなることがあります。

よくある質問： WAR に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:19:11 (UTC+8)

WAR (WAR) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
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