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Viction (VIC) 本日のテクニカル分析

Viction (VIC) 本日のテクニカル分析

Viction 分析ページでは、AIによって生成された VIC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Viction の分析内容について詳しくご覧ください。

Viction (VIC) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.03092---9.78%-22.84%-37.99%
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Viction 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.00M
$0.00 M
$0.00 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.00 M
3日間のアクティブ売却額
$0.00 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.08 M
7日間のアクティブ売却額
$0.09 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Viction 資本フロー

純流入VICUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.01 M0.03
2026-08-08-$0.07 M0.03
2026-08-07-$0.24 M0.03
2026-08-06-$0.38 M0.03
2026-08-05-$0.33 M0.04

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、Viction ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
VIC/USDT
$0.03086
$0.03086$0.03086
-2.48%
4.97M (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

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VIC
USD
USD

1 VIC = 0.03092 USD

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