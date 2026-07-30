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VELO (VELO) 本日のテクニカル分析

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VELO 分析ページでは、AIによって生成された VELO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で VELO の分析内容について詳しくご覧ください。

VELO (VELO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.003396---4.50%+4.29%-21.79%
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VELO テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる VELO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 18
中立 0
購入 8
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:購入売却 4中立 0購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.00341
0.003407
R2
0.003407
0.003404
R1
0.003401
0.003402
PP
0.003398
0.003398
S1
0.003392
0.003395
S2
0.00339
0.003393
S3
0.003383
0.00339

VELO 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.64M
$9.15 M
$9.79 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.05 M
3日間のアクティブ売却額
$0.05 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.86 M
7日間のアクティブ売却額
$0.86 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

VELO 資本フロー

純流入VELOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.03 M0.00
2026-08-07$0.02 M0.00
2026-08-06$0.06 M0.00
2026-08-05$0.04 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
VELO/USDT
$0.003396
$0.003396$0.003396
-1.32%
3.73M (USDT)

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金額

VELO
VELO
USD
USD

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