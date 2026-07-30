VELO (VELO) 本日のテクニカル分析
VELO 分析ページでは、AIによって生成された VELO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で VELO の分析内容について詳しくご覧ください。
VELO (VELO) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.003396
|--
|-4.50%
|+4.29%
|-21.79%
VELO テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる VELO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 18
中立 0
購入 8
|移動平均:
|強い売り
|売却 14
|中立 0
|購入 0
|テクニカル指標:
|購入
|売却 4
|中立 0
|購入 8
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.00341
0.003407
R2
0.003407
0.003404
R1
0.003401
0.003402
PP
0.003398
0.003398
S1
0.003392
0.003395
S2
0.00339
0.003393
S3
0.003383
0.00339
VELO 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.64M
$9.15 M
$9.79 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.05 M
3日間のアクティブ売却額
$0.05 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.86 M
7日間のアクティブ売却額
$0.86 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
VELO 資本フロー
純流入VELOUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-09
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-08
|$0.03 M
|0.00
|2026-08-07
|$0.02 M
|0.00
|2026-08-06
|$0.06 M
|0.00
|2026-08-05
|$0.04 M
|0.00
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.003396
$0.003396$0.003396
-1.32%
3.73M (USDT)
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