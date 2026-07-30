VANRY (VANRY) 本日のテクニカル分析 VANRY 分析ページでは、AIによって生成された VANRY の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で VANRY の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

VANRY (VANRY) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.003241 -- -2.53% -49.83% -38.90%

VANRY テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる VANRY の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 9 中立 3 購入 14 移動平均 : 強い買い 売却 2 中立 1 購入 11 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 2 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.003246 0.003245 R2 0.003245 0.003245 R1 0.003245 0.003245 PP 0.003244 0.003244 S1 0.003244 0.003244 S2 0.003243 0.003244 S3 0.003243 0.003243

VANRY 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.50M $8.51 M $9.01 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.05M 3日間のアクティブ購入額 $0.38 M 3日間のアクティブ売却額 $0.33 M 7日間のアクティブ売買差額 0.07M 7日間のアクティブ購入額 $1.96 M 7日間のアクティブ売却額 $1.89 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 VANRY 資本フロー 純流入 VANRYUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 2026-08-08 -$0.06 M 0.00 2026-08-07 $0.03 M 0.00 2026-08-06 $0.17 M 0.00 2026-08-05 -$0.09 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの VANRY (VANRY) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、VANRY ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 VANRY / USDT $0.003241 $0.003241 $0.003241 -0.64% 21.40M (USDT) 取 引 VANRY / USDC $0.003238 $0.003238 $0.003238 -0.73% 15.73M (USDT) 取 引