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VANRY (VANRY) 本日のテクニカル分析

VANRY (VANRY) 本日のテクニカル分析

VANRY 分析ページでは、AIによって生成された VANRY の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で VANRY の分析内容について詳しくご覧ください。

VANRY (VANRY) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.003241---2.53%-49.83%-38.90%
VANRY 価格について詳しく知る

VANRY テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる VANRY の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 9
中立 3
購入 14
移動平均:強い買い売却 2中立 1購入 11
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.003246
0.003245
R2
0.003245
0.003245
R1
0.003245
0.003245
PP
0.003244
0.003244
S1
0.003244
0.003244
S2
0.003243
0.003244
S3
0.003243
0.003243

VANRY 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.50M
$8.51 M
$9.01 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.05M
3日間のアクティブ購入額
$0.38 M
3日間のアクティブ売却額
$0.33 M
7日間のアクティブ売買差額
0.07M
7日間のアクティブ購入額
$1.96 M
7日間のアクティブ売却額
$1.89 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

VANRY 資本フロー

純流入VANRYUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.02 M0.00
2026-08-08-$0.06 M0.00
2026-08-07$0.03 M0.00
2026-08-06$0.17 M0.00
2026-08-05-$0.09 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの VANRY (VANRY) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、VANRY ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
VANRY/USDT
$0.003241
$0.003241$0.003241
-0.64%
21.40M (USDT)
VANRY/USDC
$0.003238
$0.003238$0.003238
-0.73%
15.73M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

VANRY
VANRY
USD
USD

1 VANRY = 0.003241 USD

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